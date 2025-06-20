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Сенатор попросил разрешить участникам СВО бесплатно провозить багаж - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Сенатор попросил разрешить участникам СВО бесплатно провозить багаж
Сенатор попросил разрешить участникам СВО бесплатно провозить багаж - 20.06.2025, ПРАЙМ
Сенатор попросил разрешить участникам СВО бесплатно провозить багаж
Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Минтранс РФ с просьбой разрешить участникам СВО, находящимся в отпуске, бесплатно провозить на авиарейсах багаж и ручную... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T06:16+0300
2025-06-20T06:16+0300
бизнес
россия
роман старовойт
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Минтранс РФ с просьбой разрешить участникам СВО, находящимся в отпуске, бесплатно провозить на авиарейсах багаж и ручную кладь сверх нормы, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации и Федеральные авиационные правила в целях предоставления права бесплатного провоза багажа и вещей сверх ручной клади военнослужащим, которые пользуются авиационным транспортном в период отпуска", - написал Гибатдинов в обращении на имя главы Минтранса Романа Старовойта. Сенатор в обращении также добавил, что в настоящее время практика свидетельствует о том, что у некоторых авиаперевозчиков есть увеличенные нормативы бесплатного провоза багажа для участников СВО, однако "данные специальные тарифы действуют не единообразно". В беседе с РИА Новости Гибатдинов отметил, что участники СВО, возвращающиеся в отпуска, нередко сталкиваются с тем, что "личные вещи, экипировка и обмундирование не укладываются в рамки стандартной ручной клади", поэтому, по его словам, им часто приходится самостоятельно доплачивать за багаж и увеличение нормы ручной клади. "В целом мы выступаем за то, чтобы на уровне законодательства было закреплено единое правило: при предъявлении отпускного билета участникам СВО предоставлялось право бесплатного провоза багажа и дополнительной ручной клади. В перспективе планируем подготовить соответствующие изменения в законодательство, чтобы устранить правовую неопределенность и гарантировать бойцам это право", - подчеркнул политик.
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бизнес, россия, роман старовойт
Бизнес, РОССИЯ, Роман Старовойт
06:16 20.06.2025
 
Сенатор попросил разрешить участникам СВО бесплатно провозить багаж

Сенатор Гибатдинов попросил разрешить участникам СВО бесплатно провозить багаж сверх нормы

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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Минтранс РФ с просьбой разрешить участникам СВО, находящимся в отпуске, бесплатно провозить на авиарейсах багаж и ручную кладь сверх нормы, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации и Федеральные авиационные правила в целях предоставления права бесплатного провоза багажа и вещей сверх ручной клади военнослужащим, которые пользуются авиационным транспортном в период отпуска", - написал Гибатдинов в обращении на имя главы Минтранса Романа Старовойта.
Сенатор в обращении также добавил, что в настоящее время практика свидетельствует о том, что у некоторых авиаперевозчиков есть увеличенные нормативы бесплатного провоза багажа для участников СВО, однако "данные специальные тарифы действуют не единообразно".
В беседе с РИА Новости Гибатдинов отметил, что участники СВО, возвращающиеся в отпуска, нередко сталкиваются с тем, что "личные вещи, экипировка и обмундирование не укладываются в рамки стандартной ручной клади", поэтому, по его словам, им часто приходится самостоятельно доплачивать за багаж и увеличение нормы ручной клади.
"В целом мы выступаем за то, чтобы на уровне законодательства было закреплено единое правило: при предъявлении отпускного билета участникам СВО предоставлялось право бесплатного провоза багажа и дополнительной ручной клади. В перспективе планируем подготовить соответствующие изменения в законодательство, чтобы устранить правовую неопределенность и гарантировать бойцам это право", - подчеркнул политик.
 
БизнесРОССИЯРоман Старовойт
 
 
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