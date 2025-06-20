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В России продлили мораторий на штрафы для застройщиков - 20.06.2025, ПРАЙМ
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В России продлили мораторий на штрафы для застройщиков
В России продлили мораторий на штрафы для застройщиков - 20.06.2025, ПРАЙМ
В России продлили мораторий на штрафы для застройщиков
Правительство России продлило на полгода мораторий на штрафы для застройщиков за задержку передачи квартир дольщикам. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T20:56+0300
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экономика
правительство рф
мораторий
штрафы
застройщики
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Правительство России продлило на полгода мораторий на штрафы для застройщиков за задержку передачи квартир дольщикам. Как следует из постановления кабмина, опубликованного на официальном портале правовых актов, мораторий, действие которого истекало 30 июня, продлен до 31 декабря 2025 года. Мораторий на штрафы застройщикам был введен кабмином в марте 2024 года, и подразумевает, что дольщики не смогут взыскать с застройщиков неустойку за нарушение срока передачи жилья по ДДУ; убытки, причиненные в этот период; проценты за несвоевременный возврат денежных средств в случае расторжения ДДУ по инициативе дольщика.
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правительство рф, мораторий, штрафы, застройщики
Экономика, Правительство РФ, мораторий, штрафы, застройщики
20:56 20.06.2025 (обновлено: 20:57 20.06.2025)
 
В России продлили мораторий на штрафы для застройщиков

Правительство России продлило мораторий на штрафы для застройщиков

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтроительство ЖК "Южная Битца" в Подмосковье
Строительство ЖК Южная Битца в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Правительство России продлило на полгода мораторий на штрафы для застройщиков за задержку передачи квартир дольщикам.
Как следует из постановления кабмина, опубликованного на официальном портале правовых актов, мораторий, действие которого истекало 30 июня, продлен до 31 декабря 2025 года.
Мораторий на штрафы застройщикам был введен кабмином в марте 2024 года, и подразумевает, что дольщики не смогут взыскать с застройщиков неустойку за нарушение срока передачи жилья по ДДУ; убытки, причиненные в этот период; проценты за несвоевременный возврат денежных средств в случае расторжения ДДУ по инициативе дольщика.
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