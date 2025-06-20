https://1prime.ru/20250620/shtrafy-858746362.html
В России продлили мораторий на штрафы для застройщиков
В России продлили мораторий на штрафы для застройщиков - 20.06.2025, ПРАЙМ
В России продлили мораторий на штрафы для застройщиков
Правительство России продлило на полгода мораторий на штрафы для застройщиков за задержку передачи квартир дольщикам. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T20:56+0300
2025-06-20T20:56+0300
2025-06-20T20:57+0300
экономика
правительство рф
мораторий
штрафы
застройщики
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/72/842687217_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_c7b92513d78a2c0d5b43e9417758f70b.jpg
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Правительство России продлило на полгода мораторий на штрафы для застройщиков за задержку передачи квартир дольщикам. Как следует из постановления кабмина, опубликованного на официальном портале правовых актов, мораторий, действие которого истекало 30 июня, продлен до 31 декабря 2025 года. Мораторий на штрафы застройщикам был введен кабмином в марте 2024 года, и подразумевает, что дольщики не смогут взыскать с застройщиков неустойку за нарушение срока передачи жилья по ДДУ; убытки, причиненные в этот период; проценты за несвоевременный возврат денежных средств в случае расторжения ДДУ по инициативе дольщика.
https://1prime.ru/20250615/shtraf-858421398.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/72/842687217_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa3b12b06f45a9d900441df795592917.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство рф, мораторий, штрафы, застройщики
Экономика, Правительство РФ, мораторий, штрафы, застройщики
В России продлили мораторий на штрафы для застройщиков
Правительство России продлило мораторий на штрафы для застройщиков
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Правительство России продлило на полгода мораторий на штрафы для застройщиков за задержку передачи квартир дольщикам.
Как следует из постановления кабмина, опубликованного на официальном портале правовых актов, мораторий, действие которого истекало 30 июня, продлен до 31 декабря 2025 года.
Мораторий на штрафы застройщикам был введен кабмином в марте 2024 года, и подразумевает, что дольщики не смогут взыскать с застройщиков неустойку за нарушение срока передачи жилья по ДДУ; убытки, причиненные в этот период; проценты за несвоевременный возврат денежных средств в случае расторжения ДДУ по инициативе дольщика.
Автоэксперт рассказал об особом штрафе, которым удивят водителей