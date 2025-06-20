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Швыдкой допустил проведение конкурса "Интервидение" в Китае - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Швыдкой допустил проведение конкурса "Интервидение" в Китае
Швыдкой допустил проведение конкурса "Интервидение" в Китае - 20.06.2025, ПРАЙМ
Швыдкой допустил проведение конкурса "Интервидение" в Китае
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Второй конкурс "Интервидение" после того, как впервые состоится в сентябре Москве, может пройти в Китае, сообщил РИА Новости | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T02:42+0300
2025-06-20T02:42+0300
россия
экономика
москва
китай
рф
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Второй конкурс "Интервидение" после того, как впервые состоится в сентябре Москве, может пройти в Китае, сообщил РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурного сотрудничеству Михаил Швыдкой в кулуарах Петербургского международного экономического форума. "Понятно, что все пока находится в состоянии формирования, но я уверен, что следующий конкурс будет проходить в одной из стран, которые примут участие в московском конкурсе. Не исключено, что это может быть в Китае", - сказал Швыдкой. Он добавил, что проведение конкурса в разных странах заложено в самой концепции "Интервидения". Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, москва, китай, рф, владимир путин
РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, КИТАЙ, РФ, Владимир Путин
02:42 20.06.2025
 
Швыдкой допустил проведение конкурса "Интервидение" в Китае

Швыдкой: второй конкурс "Интервидение" может пройти в Китае

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Второй конкурс "Интервидение" после того, как впервые состоится в сентябре Москве, может пройти в Китае, сообщил РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурного сотрудничеству Михаил Швыдкой в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
"Понятно, что все пока находится в состоянии формирования, но я уверен, что следующий конкурс будет проходить в одной из стран, которые примут участие в московском конкурсе. Не исключено, что это может быть в Китае", - сказал Швыдкой.
Он добавил, что проведение конкурса в разных странах заложено в самой концепции "Интервидения".
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭкономикаРОССИЯМОСКВАКИТАЙРФВладимир Путин
 
 
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