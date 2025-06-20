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Минфин выступил за привлечение новых денег в развитие госкомпаний путем IPO

Минфин выступил за привлечение новых денег в развитие госкомпаний путем IPO - 20.06.2025, ПРАЙМ

Минфин выступил за привлечение новых денег в развитие госкомпаний путем IPO

Минфин РФ выступает за привлечение новых денег в развитие госкомпаний с помощью их выхода на фондовый рынок, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T11:18+0300

2025-06-20T11:18+0300

2025-06-20T11:18+0300

пмэф-2025

финансы

антон силуанов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Минфин РФ выступает за привлечение новых денег в развитие госкомпаний с помощью их выхода на фондовый рынок, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ. "Две трети капитализации рынка (от ВВП - ред.) поставлена задача до 2030 года - без госкомпаний эту задачу не решить. Поэтому да, мы за то, чтобы привлекать новые деньги на рынок", - сказал Силуанов на сессии "Фондовый рынок на пути к росту: IPO госкомпаний и привлечение иностранных инвесторов". В новом майском указе президента РФ говорится, что капитализация фондового рынка РФ к 2030 году должна вырасти не менее чем до 66% ВВП, к 2036 году - до 75% ВВП. Как он отмечал в послании Федеральному собранию, российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций - его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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финансы, антон силуанов, ipo