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Минфин будет рад всем инвесторам на будущих IPO госкомпаний - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Минфин будет рад всем инвесторам на будущих IPO госкомпаний
Минфин будет рад всем инвесторам на будущих IPO госкомпаний - 20.06.2025, ПРАЙМ
Минфин будет рад всем инвесторам на будущих IPO госкомпаний
Минфин РФ будет рад всем инвесторам на будущих IPO госкомпаний: и институциональным, и частным, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T11:28+0300
2025-06-20T11:28+0300
пмэф-2025
финансы
рынок
антон силуанов
центральные банки
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Минфин РФ будет рад всем инвесторам на будущих IPO госкомпаний: и институциональным, и частным, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ. "Главное привлечь деньги. Институционально это или будут "физики", нам все подходят и всем будем очень рады", - сказал Силуанов на сессии "Фондовый рынок на пути к росту: IPO госкомпаний и привлечение иностранных инвесторов". "Что касается институциональных инвесторов, мы сейчас с Центральным банком создаем все необходимые ресурсные решения для этого. И программа долгосрочных сбережений, и иные формы расширения наших инструментариев, ИИСов и так далее. Все это будет и дальше продолжаться, причем активными методами стимулирования за счет налоговых мер и даже бюджетных. Для этого есть все условия", - отметил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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финансы, рынок, антон силуанов, центральные банки
ПМЭФ-2025, Финансы, Рынок, Антон Силуанов, центральные банки
11:28 20.06.2025
 
Минфин будет рад всем инвесторам на будущих IPO госкомпаний

Силуанов: Минфин будет рад всем инвесторам на будущих IPO госкомпаний

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанк" Антон Силуанов
Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Минфин РФ будет рад всем инвесторам на будущих IPO госкомпаний: и институциональным, и частным, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ.
"Главное привлечь деньги. Институционально это или будут "физики", нам все подходят и всем будем очень рады", - сказал Силуанов на сессии "Фондовый рынок на пути к росту: IPO госкомпаний и привлечение иностранных инвесторов".
"Что касается институциональных инвесторов, мы сейчас с Центральным банком создаем все необходимые ресурсные решения для этого. И программа долгосрочных сбережений, и иные формы расширения наших инструментариев, ИИСов и так далее. Все это будет и дальше продолжаться, причем активными методами стимулирования за счет налоговых мер и даже бюджетных. Для этого есть все условия", - отметил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ПМЭФ-2025. Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
Минфин не планирует повышать налоговую нагрузку на бизнес, заявил Силуанов
09:52
 
ПМЭФ-2025ФинансыРынокАнтон Силуановцентральные банки
 
 
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