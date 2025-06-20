https://1prime.ru/20250620/siluanov-858713575.html
Минфин будет рад всем инвесторам на будущих IPO госкомпаний
Минфин будет рад всем инвесторам на будущих IPO госкомпаний - 20.06.2025, ПРАЙМ
Минфин будет рад всем инвесторам на будущих IPO госкомпаний
Минфин РФ будет рад всем инвесторам на будущих IPO госкомпаний: и институциональным, и частным, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T11:28+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Минфин РФ будет рад всем инвесторам на будущих IPO госкомпаний: и институциональным, и частным, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ. "Главное привлечь деньги. Институционально это или будут "физики", нам все подходят и всем будем очень рады", - сказал Силуанов на сессии "Фондовый рынок на пути к росту: IPO госкомпаний и привлечение иностранных инвесторов". "Что касается институциональных инвесторов, мы сейчас с Центральным банком создаем все необходимые ресурсные решения для этого. И программа долгосрочных сбережений, и иные формы расширения наших инструментариев, ИИСов и так далее. Все это будет и дальше продолжаться, причем активными методами стимулирования за счет налоговых мер и даже бюджетных. Для этого есть все условия", - отметил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250620/minfin-858704761.html
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финансы, рынок, антон силуанов, центральные банки
ПМЭФ-2025, Финансы, Рынок, Антон Силуанов, центральные банки
Минфин будет рад всем инвесторам на будущих IPO госкомпаний
Силуанов: Минфин будет рад всем инвесторам на будущих IPO госкомпаний
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Минфин РФ будет рад всем инвесторам на будущих IPO госкомпаний: и институциональным, и частным, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ.
"Главное привлечь деньги. Институционально это или будут "физики", нам все подходят и всем будем очень рады", - сказал Силуанов на сессии "Фондовый рынок на пути к росту: IPO госкомпаний и привлечение иностранных инвесторов".
"Что касается институциональных инвесторов, мы сейчас с Центральным банком создаем все необходимые ресурсные решения для этого. И программа долгосрочных сбережений, и иные формы расширения наших инструментариев, ИИСов и так далее. Все это будет и дальше продолжаться, причем активными методами стимулирования за счет налоговых мер и даже бюджетных. Для этого есть все условия", - отметил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Минфин не планирует повышать налоговую нагрузку на бизнес, заявил Силуанов