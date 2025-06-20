https://1prime.ru/20250620/siluanov-858721155.html

Силуанов призвал найти золотую середину в возвращении иностранных компаний

Силуанов призвал найти золотую середину в возвращении иностранных компаний - 20.06.2025, ПРАЙМ

Силуанов призвал найти золотую середину в возвращении иностранных компаний

Возврат иностранных компаний на российский рынок не должен навредить отечественному бизнесу, но они нужны для хорошей конкуренции, в этом вопросе необходимо... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T13:03+0300

2025-06-20T13:03+0300

2025-06-20T13:03+0300

пмэф-2025

бизнес

россия

антон силуанов

владимир путин

денис мантуров

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/84084/16/840841611_0:50:3463:1998_1920x0_80_0_0_b6a1c0b353f5e430ab225827a35ae678.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Возврат иностранных компаний на российский рынок не должен навредить отечественному бизнесу, но они нужны для хорошей конкуренции, в этом вопросе необходимо найти "золотую середину", сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ. "Сейчас не хотел бы раньше времени что-то говорить, потому что - в процессе. Мы делаем. Здесь важно тоже не переборщить, запреты не накладывать. Все-таки это рынок, конкуренция. Если мы будем замыкаться внутри собственных производителей, то это не даст повышения эффективности этих же производителей", - сказал Силуанов в ответ на вопрос о выработке конкретных параметров по условиям возвращения иностранных компаний на российский рынок. "Нам иностранцы нужны с точки зрения хорошей конкуренции, с одной стороны. С другой стороны, да, действительно, и логика другая, чтобы не навредить нашим компаниями, которые вложились и потратили деньги. Приходят иностранные производители с уже готовой продукцией и начинают вытеснять уже наших вложившихся. Здесь надо найти эту золотую средину", - добавил Силуанов. В апреле замглавы министерства Иван Чебесков сообщал РИА Новости, что Минфин подготовил проект с перечнем требований для иностранных компаний, желающих вернуться в Россию. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. А первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250606/sud-858262950.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, антон силуанов, владимир путин, денис мантуров, минфин