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Силуанов призвал найти золотую середину в возвращении иностранных компаний - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Силуанов призвал найти золотую середину в возвращении иностранных компаний
Силуанов призвал найти золотую середину в возвращении иностранных компаний - 20.06.2025, ПРАЙМ
Силуанов призвал найти золотую середину в возвращении иностранных компаний
Возврат иностранных компаний на российский рынок не должен навредить отечественному бизнесу, но они нужны для хорошей конкуренции, в этом вопросе необходимо... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T13:03+0300
2025-06-20T13:03+0300
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бизнес
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Возврат иностранных компаний на российский рынок не должен навредить отечественному бизнесу, но они нужны для хорошей конкуренции, в этом вопросе необходимо найти "золотую середину", сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ. "Сейчас не хотел бы раньше времени что-то говорить, потому что - в процессе. Мы делаем. Здесь важно тоже не переборщить, запреты не накладывать. Все-таки это рынок, конкуренция. Если мы будем замыкаться внутри собственных производителей, то это не даст повышения эффективности этих же производителей", - сказал Силуанов в ответ на вопрос о выработке конкретных параметров по условиям возвращения иностранных компаний на российский рынок. "Нам иностранцы нужны с точки зрения хорошей конкуренции, с одной стороны. С другой стороны, да, действительно, и логика другая, чтобы не навредить нашим компаниями, которые вложились и потратили деньги. Приходят иностранные производители с уже готовой продукцией и начинают вытеснять уже наших вложившихся. Здесь надо найти эту золотую средину", - добавил Силуанов. В апреле замглавы министерства Иван Чебесков сообщал РИА Новости, что Минфин подготовил проект с перечнем требований для иностранных компаний, желающих вернуться в Россию. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. А первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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бизнес, россия, антон силуанов, владимир путин, денис мантуров, минфин
ПМЭФ-2025, Бизнес, РОССИЯ, Антон Силуанов, Владимир Путин, Денис Мантуров, Минфин
13:03 20.06.2025
 
Силуанов призвал найти золотую середину в возвращении иностранных компаний

Силуанов: возвращение иностранных компаний в Россию не должно навредить бизнесу

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов
© Фотохост-агентство РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Возврат иностранных компаний на российский рынок не должен навредить отечественному бизнесу, но они нужны для хорошей конкуренции, в этом вопросе необходимо найти "золотую середину", сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ.
"Сейчас не хотел бы раньше времени что-то говорить, потому что - в процессе. Мы делаем. Здесь важно тоже не переборщить, запреты не накладывать. Все-таки это рынок, конкуренция. Если мы будем замыкаться внутри собственных производителей, то это не даст повышения эффективности этих же производителей", - сказал Силуанов в ответ на вопрос о выработке конкретных параметров по условиям возвращения иностранных компаний на российский рынок.
"Нам иностранцы нужны с точки зрения хорошей конкуренции, с одной стороны. С другой стороны, да, действительно, и логика другая, чтобы не навредить нашим компаниями, которые вложились и потратили деньги. Приходят иностранные производители с уже готовой продукцией и начинают вытеснять уже наших вложившихся. Здесь надо найти эту золотую средину", - добавил Силуанов.
В апреле замглавы министерства Иван Чебесков сообщал РИА Новости, что Минфин подготовил проект с перечнем требований для иностранных компаний, желающих вернуться в Россию.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
А первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
%Amazon - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
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ПМЭФ-2025БизнесРОССИЯАнтон СилуановВладимир ПутинДенис МантуровМинфин
 
 
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