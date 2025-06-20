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"Будет хорошо". Силуанов заявил о "потеплении" российской экономики

"Будет хорошо". Силуанов заявил о "потеплении" российской экономики - 20.06.2025, ПРАЙМ

"Будет хорошо". Силуанов заявил о "потеплении" российской экономики

После холодного периода в российской экономике наступает потепление. Такое мнение в беседе с журналистом Кремлевского пула Александром Юнашевым высказал глава... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T14:37+0300

2025-06-20T14:37+0300

2025-06-20T14:41+0300

экономика

антон силуанов

экономика россии

прогноз

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. После холодного периода в российской экономике наступает потепление. Такое мнение в беседе с журналистом Кремлевского пула Александром Юнашевым высказал глава Минфина России Антон Силуанов."Мы переходим от холодка к более теплому периоду, - заявил министра. - Так что, все будет хорошо".Ранее глава Минфина оценивал состояние экономики России как "похолодание", но при этом отмечал, что вслед за холодом должно прийти лето. По его мнению, Российская Федерация в настоящий момент развивается "на четыре с плюсом", а следовательно, нет причин корректировать действующую экономическую модель.

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антон силуанов, экономика россии, прогноз