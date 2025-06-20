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"Будет хорошо". Силуанов заявил о "потеплении" российской экономики - 20.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Будет хорошо". Силуанов заявил о "потеплении" российской экономики
"Будет хорошо". Силуанов заявил о "потеплении" российской экономики - 20.06.2025, ПРАЙМ
"Будет хорошо". Силуанов заявил о "потеплении" российской экономики
После холодного периода в российской экономике наступает потепление. Такое мнение в беседе с журналистом Кремлевского пула Александром Юнашевым высказал глава... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T14:37+0300
2025-06-20T14:41+0300
экономика
антон силуанов
экономика россии
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. После холодного периода в российской экономике наступает потепление. Такое мнение в беседе с журналистом Кремлевского пула Александром Юнашевым высказал глава Минфина России Антон Силуанов."Мы переходим от холодка к более теплому периоду, - заявил министра. - Так что, все будет хорошо".Ранее глава Минфина оценивал состояние экономики России как "похолодание", но при этом отмечал, что вслед за холодом должно прийти лето. По его мнению, Российская Федерация в настоящий момент развивается "на четыре с плюсом", а следовательно, нет причин корректировать действующую экономическую модель.
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антон силуанов, экономика россии, прогноз
Экономика, Антон Силуанов, экономика России, прогноз
14:37 20.06.2025 (обновлено: 14:41 20.06.2025)
 
"Будет хорошо". Силуанов заявил о "потеплении" российской экономики

Силуанов: после холодного периода российская экономика переходит к потеплению

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев  | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. После холодного периода в российской экономике наступает потепление. Такое мнение в беседе с журналистом Кремлевского пула Александром Юнашевым высказал глава Минфина России Антон Силуанов.
"Мы переходим от холодка к более теплому периоду, - заявил министра. - Так что, все будет хорошо".
Ранее глава Минфина оценивал состояние экономики России как "похолодание", но при этом отмечал, что вслед за холодом должно прийти лето. По его мнению, Российская Федерация в настоящий момент развивается "на четыре с плюсом", а следовательно, нет причин корректировать действующую экономическую модель.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
"Главное - вера". Силуанов рассказал о снижении инфляции в России
Вчера, 11:22
 
ЭкономикаАнтон Силуановэкономика Россиипрогноз
 
 
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