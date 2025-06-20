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США в мае сократили ввоз смартфонов из Китая вчетверо - 20.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250620/smartfony-858721854.html
США в мае сократили ввоз смартфонов из Китая вчетверо
США в мае сократили ввоз смартфонов из Китая вчетверо - 20.06.2025, ПРАЙМ
США в мае сократили ввоз смартфонов из Китая вчетверо
США в мае снизили ввоз смартфонов из Китая вчетверо в годовом выражении, ноутбуков - вдвое, это произошло несмотря на их исключение из-под действия американских | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T13:08+0300
2025-06-20T13:08+0300
экономика
сша
китай
дональд трамп
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. США в мае снизили ввоз смартфонов из Китая вчетверо в годовом выражении, ноутбуков - вдвое, это произошло несмотря на их исключение из-под действия американских импортных пошлин, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику, в частности в отношении Китая. В результате две страны фактически находятся в состоянии торговой войны, на пике которой пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. При этом из-за опасения роста цен на электронику в США Трамп ввел исключения для некоторых гаджетов, в частности смартфонов и ноутбуков. Несмотря на это, в апреле поставки смартфонов рухнули до 688,5 миллиона долларов, а в конце весны - уже до 571 миллиона долларов. Это в четыре раза меньше уровня аналогичного периода прошлого года и является минимальным показателем за последние несколько лет. Одновременно экспорт Китаем ноутбуков на американский рынок снизился почти вдвое - до 1,6 миллиарда долларов с трех миллиардов годом ранее.
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сша
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сша, китай, дональд трамп
Экономика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп
13:08 20.06.2025
 
США в мае сократили ввоз смартфонов из Китая вчетверо

США в мае снизили ввоз смартфонов из Китая вчетверо, ноутбуков - вдвое

© AFP / Wang ZhaoФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© AFP / Wang Zhao
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. США в мае снизили ввоз смартфонов из Китая вчетверо в годовом выражении, ноутбуков - вдвое, это произошло несмотря на их исключение из-под действия американских импортных пошлин, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику, в частности в отношении Китая. В результате две страны фактически находятся в состоянии торговой войны, на пике которой пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. При этом из-за опасения роста цен на электронику в США Трамп ввел исключения для некоторых гаджетов, в частности смартфонов и ноутбуков.
Несмотря на это, в апреле поставки смартфонов рухнули до 688,5 миллиона долларов, а в конце весны - уже до 571 миллиона долларов. Это в четыре раза меньше уровня аналогичного периода прошлого года и является минимальным показателем за последние несколько лет.
Одновременно экспорт Китаем ноутбуков на американский рынок снизился почти вдвое - до 1,6 миллиарда долларов с трех миллиардов годом ранее.
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