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СМИ: Иран предупредил Катар, что базы США в регионе могут стать его целями

СМИ: Иран предупредил Катар, что базы США в регионе могут стать его целями - 20.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: Иран предупредил Катар, что базы США в регионе могут стать его целями

Иранские чиновники предупредили Катар, что базы США в районе Персидского залива могут стать целями Тегерана в ответ на предполагаемую атаку США, сообщает газета | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T09:12+0300

2025-06-20T09:12+0300

2025-06-20T09:12+0300

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Иранские чиновники предупредили Катар, что базы США в районе Персидского залива могут стать целями Тегерана в ответ на предполагаемую атаку США, сообщает газета Washington Post со ссылкой на европейского чиновника. Ранее посольство США в Катаре в качестве меры предосторожности ограничило своим сотрудникам доступ на авиабазу "Аль-Удейд" в связи с продолжающимися военными действиями в регионе. Иранское агентство Tasnim также опубликовало инфографику, где показан список военных баз США в регионе Ближнего Востока, находящихся в зоне попадания иранских ракет. "На этой неделе иранские чиновники предупредили катарцев, что базы США в Заливе станут законными целями в рамках ответа на американскую атаку", - говорится в материале Washington Post. Как утверждает газета, посольства и дипломатические корпуса США в регионе тоже могут стать целями Тегерана. Также газета пишет, что связанные с Ираном вооруженные группы могут стать угрозой для американских сотрудников и для интересов США в регионе. Телеканал CBS ранее сообщал, что президент США Дональд Трамп склоняется к нанесению удара по иранскому центру по обогащения урана в Фордо, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия в кратчайшие сроки. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".

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