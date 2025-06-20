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СМИ: США перебросили истребители из Британии на авиабазу в Иордании - 20.06.2025, ПРАЙМ
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СМИ: США перебросили истребители из Британии на авиабазу в Иордании
СМИ: США перебросили истребители из Британии на авиабазу в Иордании - 20.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: США перебросили истребители из Британии на авиабазу в Иордании
США перебрасывают восемь истребителей F-22 Raptor c британской авиабазы на иорданскую на фоне сообщений о стягивании Вашингтоном сил на Ближний Восток, сообщает | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T17:14+0300
2025-06-20T17:14+0300
политика
бизнес
израиль
иран
тегеран
рафаэль гросси
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. США перебрасывают восемь истребителей F-22 Raptor c британской авиабазы на иорданскую на фоне сообщений о стягивании Вашингтоном сил на Ближний Восток, сообщает издание Aviationist. "Поделенные на две группы по четыре истребителя каждая первые восемь F-22 военно-воздушных сил США при поддержке самолетов-заправщиков KC-135 и KC-46 вылетели из базы королевских ВВС Великобритании Лейкенхит. Пункт их назначения... авиабаза Муваффак Салти в Иордании", - пишет издание. По данным издания, всего в Лейкенхите находились 12 американских истребителей F-22. Неясно, когда оставшиеся четыре самолета смогут покинуть Великобританию, добавляет Aviationist. Во вторник представитель Пентагона рассказал РИА Новости, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента. По словам представителя Пентагона, американские ВМС также продолжают проводить операции в восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 2,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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бизнес, израиль, иран, тегеран, рафаэль гросси, дональд трамп
Политика, Бизнес, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, Тегеран, Рафаэль Гросси, Дональд Трамп
17:14 20.06.2025
 
СМИ: США перебросили истребители из Британии на авиабазу в Иордании

Aviationist: США перебрасывают 8 истребителей F-22 Raptor из Британии в Иорданию

© РИА Новости . Артем Житенев | Перейти в медиабанкИстребители
Истребители - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Артем Житенев
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. США перебрасывают восемь истребителей F-22 Raptor c британской авиабазы на иорданскую на фоне сообщений о стягивании Вашингтоном сил на Ближний Восток, сообщает издание Aviationist.
"Поделенные на две группы по четыре истребителя каждая первые восемь F-22 военно-воздушных сил США при поддержке самолетов-заправщиков KC-135 и KC-46 вылетели из базы королевских ВВС Великобритании Лейкенхит. Пункт их назначения... авиабаза Муваффак Салти в Иордании", - пишет издание.
По данным издания, всего в Лейкенхите находились 12 американских истребителей F-22. Неясно, когда оставшиеся четыре самолета смогут покинуть Великобританию, добавляет Aviationist.
Во вторник представитель Пентагона рассказал РИА Новости, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента. По словам представителя Пентагона, американские ВМС также продолжают проводить операции в восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 2,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
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