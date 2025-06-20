https://1prime.ru/20250620/sobyanin-858723982.html
Названы сроки окончания строительства Национального космического центра
Названы сроки окончания строительства Национального космического центра - 20.06.2025, ПРАЙМ
Названы сроки окончания строительства Национального космического центра
Завершение строительства Национального космического центра в Москве ожидается осенью 2025 года, заявил мэр столицы Сергей Собянин. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T13:40+0300
2025-06-20T13:40+0300
2025-06-20T13:40+0300
пмэф-2025
москва
сергей собянин
строительство
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Завершение строительства Национального космического центра в Москве ожидается осенью 2025 года, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "Идет достаточно быстро это строительство, если сравнивать сравнимое. Я надеюсь, что осенью этого года стройка будет закончена и наши космонавты туда заедут. Условно говоря, космонавты. Речь идет о том, чтобы собрать в центре самые высокотехнологичные предприятия космической отрасли, чтобы дать им синергию, дать хорошие качественные места, дать толчок развитию этой отрасли, помочь этому", - сказал Собянин в интервью РБК на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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москва, сергей собянин, строительство
ПМЭФ-2025, МОСКВА, Сергей Собянин, строительство
Названы сроки окончания строительства Национального космического центра
Собянин: окончание работ над Национальным космическим центром ожидается осенью 2025 года
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Завершение строительства Национального космического центра в Москве ожидается осенью 2025 года, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Идет достаточно быстро это строительство, если сравнивать сравнимое. Я надеюсь, что осенью этого года стройка будет закончена и наши космонавты туда заедут. Условно говоря, космонавты. Речь идет о том, чтобы собрать в центре самые высокотехнологичные предприятия космической отрасли, чтобы дать им синергию, дать хорошие качественные места, дать толчок развитию этой отрасли, помочь этому", - сказал Собянин в интервью РБК на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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