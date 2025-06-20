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Названы сроки окончания строительства Национального космического центра

Названы сроки окончания строительства Национального космического центра - 20.06.2025, ПРАЙМ

Названы сроки окончания строительства Национального космического центра

Завершение строительства Национального космического центра в Москве ожидается осенью 2025 года, заявил мэр столицы Сергей Собянин. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T13:40+0300

2025-06-20T13:40+0300

2025-06-20T13:40+0300

пмэф-2025

москва

сергей собянин

строительство

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Завершение строительства Национального космического центра в Москве ожидается осенью 2025 года, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "Идет достаточно быстро это строительство, если сравнивать сравнимое. Я надеюсь, что осенью этого года стройка будет закончена и наши космонавты туда заедут. Условно говоря, космонавты. Речь идет о том, чтобы собрать в центре самые высокотехнологичные предприятия космической отрасли, чтобы дать им синергию, дать хорошие качественные места, дать толчок развитию этой отрасли, помочь этому", - сказал Собянин в интервью РБК на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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москва, сергей собянин, строительство