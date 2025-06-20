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"Роснефть" и Минфин начнут сотрудничество в финансовой сфере
"Роснефть" и Минфин начнут сотрудничество в финансовой сфере - 20.06.2025, ПРАЙМ
"Роснефть" и Минфин начнут сотрудничество в финансовой сфере
"Роснефть" и Минфин РФ на полях ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве в финансовой сфере, сообщила нефтяная компания. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T15:04+0300
2025-06-20T15:04+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. "Роснефть" и Минфин РФ на полях ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве в финансовой сфере, сообщила нефтяная компания. "Подписи под документом поставили Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и Министр финансов Антон Силуанов. Стороны намерены наладить комплексное сотрудничество в финансовой сфере, которое будет способствовать разработке и реализации мер по снижению негативного влияния ограничительных мер в отношении Российской Федерации и российских юридических лиц", - говорится в сообщении. Отмечается, что соглашение подразумевает содействие в организации расчетов с дружественными странами в нацвалютах, развитие средне- и долгосрочного межбанковского кредитования в российских рублях и валютах дружественных государств, а также развитие международных коммуникационных площадок в РФ и за рубежом, способствующих обсуждению сотрудничества в финансовой сфере. Кроме того, "Роснефть" и Минфин планируют организовать взаимодействие в области экспертно-аналитической деятельности. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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роснефть, минфин, финансы
ПМЭФ-2025, Роснефть, Минфин, Финансы
"Роснефть" и Минфин начнут сотрудничество в финансовой сфере
"Роснефть" и Минфин подписали соглашение о сотрудничестве в финансовой сфере
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. "Роснефть" и Минфин РФ на полях ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве в финансовой сфере, сообщила нефтяная компания.
"Подписи под документом поставили Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и Министр финансов Антон Силуанов. Стороны намерены наладить комплексное сотрудничество в финансовой сфере, которое будет способствовать разработке и реализации мер по снижению негативного влияния ограничительных мер в отношении Российской Федерации и российских юридических лиц", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соглашение подразумевает содействие в организации расчетов с дружественными странами в нацвалютах, развитие средне- и долгосрочного межбанковского кредитования в российских рублях и валютах дружественных государств, а также развитие международных коммуникационных площадок в РФ и за рубежом, способствующих обсуждению сотрудничества в финансовой сфере.
Кроме того, "Роснефть" и Минфин планируют организовать взаимодействие в области экспертно-аналитической деятельности.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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