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Топ-менеджер Совкомбанка назвал отличия рынка акций России от развитых
Топ-менеджер Совкомбанка назвал отличия рынка акций России от развитых - 20.06.2025, ПРАЙМ
Топ-менеджер Совкомбанка назвал отличия рынка акций России от развитых
Первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал отличие... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T11:22+0300
2025-06-20T11:22+0300
2025-06-20T11:22+0300
пмэф-2025
финансы
сергей хотимский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал отличие российского фондового рынка от развитых зарубежных, указав на его непривлекательность для крупных частных инвесторов, следует из сообщения банка.Он отметил парадоксальную ситуацию: несмотря на долгосрочный рост индекса и очевидную недооценку активов, рынок не привлекает крупных частных инвесторов."На российском рынке отсутствуют крупные игроки – "маркетмейкеры", способные стабилизировать рынок в периоды паники и обеспечить справедливую оценку активов. На развитых рынках при резком падении мультипликаторов на помощь приходят крупные институциональные инвесторы, ограничивая волатильность и возвращая рынку устойчивость.В России же такой механизм саморегуляции отсутствует", - сказал Хотимский. Также он выразил уверенность, что для привлечения частных инвестиций необходимо восстановить доверие к рынку, и в этом ключевую роль должны сыграть крупные игроки, прежде всего, государство. "Без их участия возврат к разумным мультипликаторам и устойчивому росту рынка маловероятен", - резюмировал Хотимский.
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финансы, сергей хотимский, совкомбанк
ПМЭФ-2025, Финансы, Сергей Хотимский, Совкомбанк
Топ-менеджер Совкомбанка назвал отличия рынка акций России от развитых
Хотимский: в России мало крупных игроков, способных стабилизировать рынок в периоды паники
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал отличие российского фондового рынка от развитых зарубежных, указав на его непривлекательность для крупных частных инвесторов, следует из сообщения банка.
Он отметил парадоксальную ситуацию: несмотря на долгосрочный рост индекса и очевидную недооценку активов, рынок не привлекает крупных частных инвесторов.
"На российском рынке отсутствуют крупные игроки – "маркетмейкеры", способные стабилизировать рынок в периоды паники и обеспечить справедливую оценку активов. На развитых рынках при резком падении мультипликаторов на помощь приходят крупные институциональные инвесторы, ограничивая волатильность и возвращая рынку устойчивость.
В России же такой механизм саморегуляции отсутствует", - сказал Хотимский. Также он выразил уверенность, что для привлечения частных инвестиций необходимо восстановить доверие к рынку, и в этом ключевую роль должны сыграть крупные игроки, прежде всего, государство. "Без их участия возврат к разумным мультипликаторам и устойчивому росту рынка маловероятен", - резюмировал Хотимский.
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