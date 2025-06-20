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Российские специалисты научились ремонтировать иностранные самолеты

Российские специалисты научились ремонтировать иностранные самолеты - 20.06.2025, ПРАЙМ

Российские специалисты научились ремонтировать иностранные самолеты

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Российские специалисты всего за несколько лет благодаря тотальным западным санкциям научились выполнять ремонтные работы... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T05:55+0300

2025-06-20T05:55+0300

2025-06-20T05:55+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Российские специалисты всего за несколько лет благодаря тотальным западным санкциям научились выполнять ремонтные работы иностранных самолетов практически любого уровня сложности, иногда вдвое дешевле, чем за рубежом, рассказал РИА Новости на ПМЭФ-2025 авиаинженер, соучредитель группы компаний "Протектор", специализирующейся на ремонте авиационной техники, Александр Колбасов. "На самом деле, можно ремонтировать в нашей стране сейчас все самолеты иностранного производства, в том числе и Boeing, и Airbus, конечно. Это уже успешно делается и нашими авиаперевозчиками, и организациями по техобслуживанию", - рассказал Колбасов. При этом он отметил, что, если говорить о "сложных компонентах, таких, например, как шасси и авиационные двигатели, это до сих пор для многих является большой проблемой". Однако, по словам специалиста, эту проблему им удалось решить на построенном в Подмосковье заводе - компания первой в России смогла полностью освоить капитальный ремонт шасси Boeing 737 NG и Legacy-600/650. Сейчас в процессе такое же решение для самолетов семейства Airbus А320. "До этого шасси ремонтировались исключительно за границей, потому что считалось, что в России якобы не хватает компетенций, и можно это делать только на Западе. Но на самом деле, мы доказали обратное - что качество российского ремонта ничуть не хуже, а в большинстве случаев даже и лучше западных и ближневосточных конкурентов. А если сравнивать с восточными конкурентами, то в разы превосходят", - добавил Колбасов. "Подобный ремонт в России обходится в два раза дешевле, чем ремонт у официальных дилеров, и сопоставим по цене с восточными конкурентами, при этом "сроки работ за счет отсутствия транспортировки за рубеж значительно ниже, а качество работ при этом выше", - заключил эксперт. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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бизнес, россия, московская область, подмосковье, запад, boeing, airbus