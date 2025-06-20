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Россия вошла в тройку основных поставщиков СПГ в Китай

Россия вошла в тройку основных поставщиков СПГ в Китай - 20.06.2025, ПРАЙМ

Россия вошла в тройку основных поставщиков СПГ в Китай

Россия в мае стала третьим основным поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Китай, потеснив Малайзию, следует из анализа РИА Новости данных китайской... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T11:09+0300

2025-06-20T11:09+0300

2025-06-20T11:09+0300

энергетика

россия

спг

китай

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Россия в мае стала третьим основным поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Китай, потеснив Малайзию, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Всего в мае Китай покупал СПГ у 12 стран. Главным поставщиком стала Австралия, чей экспорт остался примерно на уровне предшествовавшего месяца - 820,8 миллиона долларов. Катар несмотря на снижение поставок на 9,4% за месяц остался вторым с 725,6 миллиона долларов. Россия, чей экспорт СПГ в Китай вырос до максимальных с декабря прошлого года 366,4 миллиона долларов, нарастила поставки этого топлива за месяц в полтора раза и стала третьим основным поставщиком, потеснив Малайзию. Та, в свою очередь, сократила продажи на 13% в месячном выражении - до 219,7 миллиона долларов. Пятерку замыкает Индонезия с 138,5 миллиона долларов против 105,3 миллиона в апреле. Стоимость закупок у остальных стран в мае была ниже 100 миллионов долларов. Третий месяц подряд продолжается пауза в китайских закупках газа у США.

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китай

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россия, спг, китай