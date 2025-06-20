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СМИ: США направили к границе с Ираном два военно-транспортных самолета

СМИ: США направили к границе с Ираном два военно-транспортных самолета - 20.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: США направили к границе с Ираном два военно-транспортных самолета

Соединенные Штаты направили два военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy, одни из крупнейших в мире, в район Персидского залива, к границам... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T22:52+0300

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2025-06-20T22:58+0300

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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Соединенные Штаты направили два военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy, одни из крупнейших в мире, в район Персидского залива, к границам Саудовской Аравии и Кувейта вблизи Ирана, выяснило РИА Новости, опираясь на данные сервиса Flightradar24.Первый самолет с бортовым номером RCH2097 вылетел с авиабазы Авиано (Италия) 19 июня в 23:26 мск и был зафиксирован южнее города Аль-Хардж в Саудовской Аравии. Он провёл на территории страны около шести часов, после чего около 09:45 мск 20 июня вылетел обратно в Италию, где приземлился в 15:15 мск. Согласно данным трекера, пункт вылета и прибытия обозначен как Aviano (AVB).Уже 20 июня в 08:26 мск второй самолет, C-5M Super Galaxy с бортовым номером 85-0003 и позывным RCH1880, вылетел с американской базы Рамштайн в Германии. В 14:51 мск он был зафиксирован в воздушном пространстве над территорией Кувейта, вблизи населённого пункта Аль-Вафра, недалеко от границы с Саудовской Аравией. Самолет следовал на высоте около 3,3 километра, со скоростью порядка 368 узлов, курсом 78 градусов. Пункт назначения указан не был.C-5M Super Galaxy является крупнейшим военно-транспортным самолетом на вооружении ВВС США и используется для перевозки тяжелой техники, включая бронированные машины и вертолеты.

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сша, иран