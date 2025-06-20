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В России сократилось потребление стали

В России сократилось потребление стали - 20.06.2025, ПРАЙМ

В России сократилось потребление стали

Потребление стали в России в январе-мае сократилось на 14% к аналогичному периоду прошлого года, заявил председатель совета директоров "Северстали" Алексей... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T14:03+0300

2025-06-20T14:03+0300

2025-06-20T14:03+0300

экономика

россия

бизнес

алексей мордашов

северсталь

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Потребление стали в России в январе-мае сократилось на 14% к аналогичному периоду прошлого года, заявил председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов. "Спад потребления стали за первые 5 месяцев - 14% к прошлому году, к аналогичному периоду прошлого года. При этом в прошлом году потребление стали упало уже на 5%", - сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ. Накануне генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев отмечал, что ожидает спада потребления стали в России по итогам текущего года на 10%, до 39 миллионов тонн, исходя из складывающейся динамики в начале года. По итогам прошлого года потребление стали в РФ снизилось на 5,7% по сравнению с 2023 годом, до 43,7 миллиона тонн, что существенно ниже возможностей металлургов, которые составляют около 70 миллионов тонн, сообщал в январе генеральный директор предприятия. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, создающая стальную продукцию. Производственные активы компании сконцентрированы в России. По итогам прошлого года объем выпуска стали компанией составил 10,4 миллиона тонн. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций). Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250619/stal-858667334.html

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россия, бизнес, алексей мордашов, северсталь