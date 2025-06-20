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Краснов заявил о необходимости механизмов поддержки молодежных стартапов
Краснов заявил о необходимости механизмов поддержки молодежных стартапов - 20.06.2025, ПРАЙМ
Краснов заявил о необходимости механизмов поддержки молодежных стартапов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил на ПМЭФ о необходимости создания механизмов поддержки и сопровождения молодежных стартапов вплоть до их выхода на... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T10:23+0300
2025-06-20T10:23+0300
2025-06-20T10:23+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил на ПМЭФ о необходимости создания механизмов поддержки и сопровождения молодежных стартапов вплоть до их выхода на рынок. "Требования о получении лицензий, сертификатов, деклараций, прохождении административных процедур сегодня стали, по сути, тормозом для бизнес-инициатив молодежи. Практически трудно воплощать в жизнь стартапы, связанные с изобретениями, разработками и сервисами. В связи с этим наряду с существующей грантовой поддержкой молодежных проектов считаю необходимым сформировать надежные механизмы по их сопровождению, включая выход на рынок", - сказал Краснов на сессии "Снижение регуляторной и административной нагрузки как условие свободы предпринимательства, привлечения инвестиций и взаимовыгодного сотрудничества". По его словам, в целом, для сокращения административных издержек необходимо продолжить работу по инвентаризации лицензирования. Там, где риски минимальны или есть альтернативные механизмы контроля, позволяющие гарантировать соблюдение обязательных требований (сертификация, технический аудит, саморегулирование), специальные разрешения должны быть отменены. Это особенно важно для расширения возможностей малых и средних предприятий. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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игорь краснов, россия, молодежь
ПМЭФ-2025, Игорь Краснов, РОССИЯ, молодежь
Краснов заявил о необходимости механизмов поддержки молодежных стартапов
Краснов: в России нужно создать механизмы поддержки молодежных стартапов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил на ПМЭФ о необходимости создания механизмов поддержки и сопровождения молодежных стартапов вплоть до их выхода на рынок.
"Требования о получении лицензий, сертификатов, деклараций, прохождении административных процедур сегодня стали, по сути, тормозом для бизнес-инициатив молодежи. Практически трудно воплощать в жизнь стартапы, связанные с изобретениями, разработками и сервисами. В связи с этим наряду с существующей грантовой поддержкой молодежных проектов считаю необходимым сформировать надежные механизмы по их сопровождению, включая выход на рынок", - сказал Краснов на сессии "Снижение регуляторной и административной нагрузки как условие свободы предпринимательства, привлечения инвестиций и взаимовыгодного сотрудничества".
По его словам, в целом, для сокращения административных издержек необходимо продолжить работу по инвентаризации лицензирования. Там, где риски минимальны или есть альтернативные механизмы контроля, позволяющие гарантировать соблюдение обязательных требований (сертификация, технический аудит, саморегулирование), специальные разрешения должны быть отменены. Это особенно важно для расширения возможностей малых и средних предприятий.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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