Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Краснов заявил о необходимости механизмов поддержки молодежных стартапов - 20.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920ПМЭФ-2025
https://1prime.ru/20250620/startap-858707656.html
Краснов заявил о необходимости механизмов поддержки молодежных стартапов
Краснов заявил о необходимости механизмов поддержки молодежных стартапов - 20.06.2025, ПРАЙМ
Краснов заявил о необходимости механизмов поддержки молодежных стартапов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил на ПМЭФ о необходимости создания механизмов поддержки и сопровождения молодежных стартапов вплоть до их выхода на... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T10:23+0300
2025-06-20T10:23+0300
пмэф-2025
игорь краснов
россия
молодежь
https://cdnn.1prime.ru/img/84212/91/842129181_0:155:1671:1094_1920x0_80_0_0_287fc273da8bd1154b05077a3b6847b0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил на ПМЭФ о необходимости создания механизмов поддержки и сопровождения молодежных стартапов вплоть до их выхода на рынок. "Требования о получении лицензий, сертификатов, деклараций, прохождении административных процедур сегодня стали, по сути, тормозом для бизнес-инициатив молодежи. Практически трудно воплощать в жизнь стартапы, связанные с изобретениями, разработками и сервисами. В связи с этим наряду с существующей грантовой поддержкой молодежных проектов считаю необходимым сформировать надежные механизмы по их сопровождению, включая выход на рынок", - сказал Краснов на сессии "Снижение регуляторной и административной нагрузки как условие свободы предпринимательства, привлечения инвестиций и взаимовыгодного сотрудничества". По его словам, в целом, для сокращения административных издержек необходимо продолжить работу по инвентаризации лицензирования. Там, где риски минимальны или есть альтернативные механизмы контроля, позволяющие гарантировать соблюдение обязательных требований (сертификация, технический аудит, саморегулирование), специальные разрешения должны быть отменены. Это особенно важно для расширения возможностей малых и средних предприятий. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250529/vtb-858011391.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84212/91/842129181_0:0:1671:1254_1920x0_80_0_0_c2616e49861e880813d66ed662e6b6cb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
игорь краснов, россия, молодежь
ПМЭФ-2025, Игорь Краснов, РОССИЯ, молодежь
10:23 20.06.2025
 
Краснов заявил о необходимости механизмов поддержки молодежных стартапов

Краснов: в России нужно создать механизмы поддержки молодежных стартапов

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил на ПМЭФ о необходимости создания механизмов поддержки и сопровождения молодежных стартапов вплоть до их выхода на рынок.
"Требования о получении лицензий, сертификатов, деклараций, прохождении административных процедур сегодня стали, по сути, тормозом для бизнес-инициатив молодежи. Практически трудно воплощать в жизнь стартапы, связанные с изобретениями, разработками и сервисами. В связи с этим наряду с существующей грантовой поддержкой молодежных проектов считаю необходимым сформировать надежные механизмы по их сопровождению, включая выход на рынок", - сказал Краснов на сессии "Снижение регуляторной и административной нагрузки как условие свободы предпринимательства, привлечения инвестиций и взаимовыгодного сотрудничества".
По его словам, в целом, для сокращения административных издержек необходимо продолжить работу по инвентаризации лицензирования. Там, где риски минимальны или есть альтернативные механизмы контроля, позволяющие гарантировать соблюдение обязательных требований (сертификация, технический аудит, саморегулирование), специальные разрешения должны быть отменены. Это особенно важно для расширения возможностей малых и средних предприятий.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
В ВТБ предупредили о росте активности мошенников в отношении молодежи
29 мая, 08:21
 
ПМЭФ-2025Игорь КрасновРОССИЯмолодежь
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала