https://1prime.ru/20250620/stavka-858700410.html

В ЦБ высказались об эффективности быстрого снижения ключевой ставки

В ЦБ высказались об эффективности быстрого снижения ключевой ставки - 20.06.2025, ПРАЙМ

В ЦБ высказались об эффективности быстрого снижения ключевой ставки

Быстрое снижение ключевой ставки ЦБ РФ в моменте ничего не изменит в экономике, кроме динамики цен, заявил директор департамента денежно-кредитной политики... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T08:58+0300

2025-06-20T08:58+0300

2025-06-20T09:12+0300

пмэф-2025

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg

МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Быстрое снижение ключевой ставки ЦБ РФ в моменте ничего не изменит в экономике, кроме динамики цен, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган."Мы ориентируемся на то, что если экономика на потенциале, то цены ускоренно не растут. А они в последний год росли ускоренными темпами, причем цены по всей экономике. А это значит, что на самом деле те физические ресурсы, которые есть в экономике, которые позволяют нам расширять производство, значимо ограничены", - сказал он на деловом завтраке "Сбера" в рамках ПМЭФ."И в такой ситуации просто снизить быстро ключевую ставку - вряд ли что-то в моменте сильно изменит, кроме уровня цен и повышения уровня цен", - добавил он.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250619/stavka-858677544.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40