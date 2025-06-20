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В ЦБ высказались об эффективности быстрого снижения ключевой ставки - 20.06.2025, ПРАЙМ
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В ЦБ высказались об эффективности быстрого снижения ключевой ставки
В ЦБ высказались об эффективности быстрого снижения ключевой ставки - 20.06.2025, ПРАЙМ
В ЦБ высказались об эффективности быстрого снижения ключевой ставки
Быстрое снижение ключевой ставки ЦБ РФ в моменте ничего не изменит в экономике, кроме динамики цен, заявил директор департамента денежно-кредитной политики... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T08:58+0300
2025-06-20T09:12+0300
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Быстрое снижение ключевой ставки ЦБ РФ в моменте ничего не изменит в экономике, кроме динамики цен, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган."Мы ориентируемся на то, что если экономика на потенциале, то цены ускоренно не растут. А они в последний год росли ускоренными темпами, причем цены по всей экономике. А это значит, что на самом деле те физические ресурсы, которые есть в экономике, которые позволяют нам расширять производство, значимо ограничены", - сказал он на деловом завтраке "Сбера" в рамках ПМЭФ."И в такой ситуации просто снизить быстро ключевую ставку - вряд ли что-то в моменте сильно изменит, кроме уровня цен и повышения уровня цен", - добавил он.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025
08:58 20.06.2025 (обновлено: 09:12 20.06.2025)
 
В ЦБ высказались об эффективности быстрого снижения ключевой ставки

Ганган: быстрое снижение ключевой ставки ЦБ в моменте ничего не изменит

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Быстрое снижение ключевой ставки ЦБ РФ в моменте ничего не изменит в экономике, кроме динамики цен, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.
"Мы ориентируемся на то, что если экономика на потенциале, то цены ускоренно не растут. А они в последний год росли ускоренными темпами, причем цены по всей экономике. А это значит, что на самом деле те физические ресурсы, которые есть в экономике, которые позволяют нам расширять производство, значимо ограничены", - сказал он на деловом завтраке "Сбера" в рамках ПМЭФ.
"И в такой ситуации просто снизить быстро ключевую ставку - вряд ли что-то в моменте сильно изменит, кроме уровня цен и повышения уровня цен", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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