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Степашин усомнился в снижении цен на жилье в ближайшее время

Степашин усомнился в снижении цен на жилье в ближайшее время - 20.06.2025, ПРАЙМ

Степашин усомнился в снижении цен на жилье в ближайшее время

Председатель Общественного совета при Минстрое РФ, экс-председатель правительства России Сергей Степашин усомнился в возможном снижении цен на жилье в ближайшее | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T02:02+0300

2025-06-20T02:02+0300

2025-06-20T02:02+0300

недвижимость

бизнес

москва

рф

сергей степашин

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Председатель Общественного совета при Минстрое РФ, экс-председатель правительства России Сергей Степашин усомнился в возможном снижении цен на жилье в ближайшее время. По его словам, многие застройщики в стремлении успеть воспользоваться льготной ипотекой постарались продать как можно больше квартир по этой программе, что привело к фиксации цен и наполнению счетов эскроу в конце 2023-го — начале 2024 годов. Однако завершение строительства таких объектов запланировано на 2025-й, а в некоторых случаях — на 2026 год. "При этом стоимость многих работ за этот период существенно увеличилась. Все это может привести к трудностям при реализации проектов, увеличению сроков строительства (что, в свою очередь, ведет к росту расходов на проценты по проектному финансированию). И, в конечном итоге, может грозить дефолтом застройщикам. В таких условиях вряд ли можно ожидать снижения цен на жилье, поскольку это еще больше усложнит завершение уже начатых проектов и никак не простимулирует начало новых", - сказал Степашин в интервью сайту "Аргументы и факты".

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недвижимость, бизнес, москва, рф, сергей степашин