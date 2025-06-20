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В России ужесточат систему саморегулирования в строительстве

В России ужесточат систему саморегулирования в строительстве - 20.06.2025, ПРАЙМ

В России ужесточат систему саморегулирования в строительстве

Систему саморегулируемых организаций (СРО) в сфере строительства планируется урегулировать с целью налаживания более эффективной ее работы, исключив... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T17:13+0300

2025-06-20T17:13+0300

2025-06-20T17:13+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Систему саморегулируемых организаций (СРО) в сфере строительства планируется урегулировать с целью налаживания более эффективной ее работы, исключив накопившиеся проблемы, для этого подготовлен соответствующий законопроект, сообщил РИА Недвижимость в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) замглавы Минстроя Юрий Муценек. По данным Минстроя, сегодня в стране действует 459 таких организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, в которые входят 182 тысяч организаций. Как рассказал Муценек, Минстрой провел мониторинг деятельности СРО, по его результатам возник ряд вопросов к механизму их самоконтроля. В частности, отсутствует открытость принимаемых решений. Также нет санкций за неисключение недобросовестных подрядчиков и за неприменение к ним мер дисциплинарной ответственности, не предусмотрена персональная ответственность для руководителей, низкий уровень требований для членов и другое. "Для решения этих проблем Минстроем совместно с депутатами подготовлен законопроект, направленный на устранение этих проблем", - сказал замминистра. Во-первых, уточнил он, это стандартизация деятельности СРО. Планируется ввести обязательные стандарты, предусматривающие требования к членству, перечень дисциплинарных мер и оснований для отказа в приеме и исключения. Во-вторых, усилится профилактика нарушений требований. Сейчас СРО может привлекаться Ростехнадзором к административной ответственности только за нарушение обязанностей по раскрытию информации, требований законодательства о хранении документов и по представлению сведений для ведения реестра. Законопроектом вводятся новые основания, в том числе за нарушения приема членов по не соответствующим установленным требованиям, или непринятие мер по исключению, за нарушение порядка применения дисциплинарных мер, за нарушения при проверке своих членов, за нарушения требований к размеру, порядку формирования и выплат, размещению и расходованию средств компенсационных фондов СРО. "У Минстроя при этом появятся полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях в отношении национальных объединений", - подчеркнул чиновник. Еще одним инструментом контроля СРО за деятельностью своих членов станет доступ к сведениям о заключаемых с их членами договоров, отметил он. Человек будет обязан уведомлять организацию не только об обязательствах по договорам, как это установлено сейчас, но и о сведениях по договорам подряда. Муценек добавил, что большой блок законопроекта связан с цифровизацией процессов, в том числе будет расширен единый реестр членов СРО, его дополнят таким образом, чтобы по каждой компании было понятно, какие специалисты есть и чем они занимаются, а также о ее контрактах. "Таким образом, предлагаемые законопроектом изменения, направлены на решение основной задачи института саморегулирования в сфере строительства – допуск добросовестных компаний на строительный рынок и контроль их профессиональной деятельности", - заключил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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ростехнадзор, строительство