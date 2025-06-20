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Россия нарастила экспорт свинины в Китай до максимума 2024 года

Россия нарастила экспорт свинины в Китай до максимума 2024 года - 20.06.2025, ПРАЙМ

Россия нарастила экспорт свинины в Китай до максимума 2024 года

Россия в мае нарастила экспорт свинины в Китай до максимальных за семь месяцев 9,1 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T09:55+0300

2025-06-20T09:55+0300

2025-06-20T09:55+0300

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Россия в мае нарастила экспорт свинины в Китай до максимальных за семь месяцев 9,1 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. За месяц поставки выросли вдвое, а за год - более чем в 13 раз. В результате Россия стала девятой по экспорту этого мяса на китайский рынок. Лидерами были Испания, чьи продажи составили 62,7 миллиона долларов, и Бразилия с экспортом на 30,4 миллиона. У всех остальных стран поставки были минимум вдвое меньше. В сентябре 2023 года китайская сторона отменила ограничения, связанные с африканской чумой свиней, действовавшие в отношении России с 2008 года. Первая партия российской свинины прибыла в Китай в апреле 2024 года. В целом Китай в мае приобрел у России мяса на 64,6 миллиона долларов, что также стало максимальной стоимостью с октября прошлого года. Помимо свинины китайские компании ввозили из России мясо крупного рогатого скота - на 6,5% больше уровня апреля, на 9,1 миллиона долларов. В то же время импорт мяса птицы сократился за месяц на 7%, до 39,8 миллиона долларов.

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россия, китай, мировая экономика, экспорт, свинина