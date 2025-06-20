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Динамический тариф на парковку становится доступен еще на 58 улицах Москвы

Динамический тариф на парковку становится доступен еще на 58 улицах Москвы - 20.06.2025, ПРАЙМ

Динамический тариф на парковку становится доступен еще на 58 улицах Москвы

Динамический тариф на парковку становится доступен для автомобилистов еще на 58 участках улиц в Москве. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T01:02+0300

2025-06-20T01:02+0300

2025-06-20T01:02+0300

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Динамический тариф на парковку становится доступен для автомобилистов еще на 58 участках улиц в Москве. Как сообщали в пресс-службе столичного департамента транспорта, тариф, в частности, заработает на таких улицах, как Мясницкая, Рождественка и Неглинная, а также на некоторых улицах в центре, на западе, севере, северо-востоке и юге столицы. Стоимость парковки будет начинаться от 0 рублей при минимальной занятости машиномест и варьироваться в зависимости от уровня загрузки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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