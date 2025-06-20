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Динамический тариф на парковку становится доступен еще на 58 улицах Москвы
Динамический тариф на парковку становится доступен еще на 58 улицах Москвы - 20.06.2025, ПРАЙМ
Динамический тариф на парковку становится доступен еще на 58 улицах Москвы
Динамический тариф на парковку становится доступен для автомобилистов еще на 58 участках улиц в Москве. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T01:02+0300
2025-06-20T01:02+0300
2025-06-20T01:02+0300
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Динамический тариф на парковку становится доступен для автомобилистов еще на 58 участках улиц в Москве.
Как сообщали в пресс-службе столичного департамента транспорта, тариф, в частности, заработает на таких улицах, как Мясницкая, Рождественка и Неглинная, а также на некоторых улицах в центре, на западе, севере, северо-востоке и юге столицы.
Стоимость парковки будет начинаться от 0 рублей при минимальной занятости машиномест и варьироваться в зависимости от уровня загрузки.
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бизнес, москва
Динамический тариф на парковку становится доступен еще на 58 улицах Москвы
Динамический тариф на парковку становится доступен еще на 58 участках улиц в Москве
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Динамический тариф на парковку становится доступен для автомобилистов еще на 58 участках улиц в Москве.
Как сообщали в пресс-службе столичного департамента транспорта, тариф, в частности, заработает на таких улицах, как Мясницкая, Рождественка и Неглинная, а также на некоторых улицах в центре, на западе, севере, северо-востоке и юге столицы.
Стоимость парковки будет начинаться от 0 рублей при минимальной занятости машиномест и варьироваться в зависимости от уровня загрузки.