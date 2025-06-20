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"Автодор" не видит оснований повышать тарифы на платных трассах

"Автодор" не видит оснований повышать тарифы на платных трассах - 20.06.2025, ПРАЙМ

"Автодор" не видит оснований повышать тарифы на платных трассах

Госкомпания "Автодор" не видит оснований для повышения тарифов за проезд по своим платным трассам в этом году, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T08:33+0300

2025-06-20T08:33+0300

2025-06-20T08:33+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – ПРАЙМ. Госкомпания "Автодор" не видит оснований для повышения тарифов за проезд по своим платным трассам в этом году, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава компании Вячеслав Петушенко. "Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся трассы М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток", А-289 (от Краснодара к Крымскому мосту) и ЦКАД. "Мы сейчас не видим основания для изменения тарифов, которые у нас на сегодняшний день есть… Справочно могу сказать, что мы практически на всех участках, кроме участка М-12 до Владимира, не доходим до определенных лимитов тарифов, которые установлены распоряжением правительства Российской Федерации", - сказал Петушенко, отвечая на вопрос РИА Новости о планах повышения тарифов в текущем году. Как уточнили в пресс-службе, на большинстве участков трасс "Автодора" цены на данный момент ниже предельных на 30-50%. "На М-4, к примеру, мы можем по постановлению правительства сделать 6,6 рубля за километр, но по факту там от 4 до 5 рублей, а на М-11 при пределе 10,5 рубля цена за километр в районе 6 рублей", - добавили там. При этом на трассе М-12 "Восток" от Арзамаса до Казани цена за проезд ниже, чем на остальных участках, и составляет около половины от лимита. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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бизнес, автодор, платные трассы