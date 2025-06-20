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"Уралхим" готов переориентировать поставки удобрений на другие рынки

"Уралхим" готов переориентировать поставки удобрений на другие рынки - 20.06.2025, ПРАЙМ

"Уралхим" готов переориентировать поставки удобрений на другие рынки

Один из крупнейших мировых производителей и экспортеров азотных, калийных и комплексных удобрений "Уралхим" в случае невыгодности поставок своей продукции в... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T13:04+0300

2025-06-20T13:04+0300

2025-06-20T13:04+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Один из крупнейших мировых производителей и экспортеров азотных, калийных и комплексных удобрений "Уралхим" в случае невыгодности поставок своей продукции в Европу из-за новых заградительных пошлин готов переориентировать потоки на другие рынки, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 председатель совета директоров АО "ОХК "Уралхим" Димитрий Татьянин. "Доля продаж группы на рынки ЕС в настоящее время незначительна. Если дальнейшие продажи на рынки Европы станут невыгодны из-за ввода пошлин на российские минеральные удобрения, у нас есть другие рынки сбыта, на которые можно переориентировать эти потоки", - сказал Татьянин. Он добавил, что компания успешно адаптируется к постоянно меняющимся реалиям рынка. "Сегодня у нас нет системных проблем с экспортом продукции, которую мы производим. Это касается и логистики, и страховки, и проведения платежей", - уточнил Татьянин. "На данный момент наша группа ведет продажи на всех ключевых рынках и сохраняет географию поставок. Наши ключевые экспортные рынки включают Бразилию, Латинскую Америку, Китай, Индию, Африку - как Западную, так и Южную, - а также крупные рынки Юго-Восточной Азии - Малайзию, Индонезию, Вьетнам", - отметил он. По его словам, "по итогам 2024 года, соотношение между продажами на внутренний рынок и экспортом по азотной группе составило приблизительно 60% на 40%, по калийной – 25% на 75%, эта доля сохраняется и в 2025 году". Совет ЕС ранее в июне утвердил введение с 1 июля новых заградительных пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на протесты европейских фермеров, опасающихся резкого скачка цен на ключевые для них товары. Сообщалось, что они будут строго контролироваться, чтобы "не нанести вред европейским фермерам". Предполагается также, что повышение пошлин будет происходить постепенно, переходный период займет три года. После вступления в силу этого решения заградительные пошлины будут распространяться на всю сельскохозяйственную продукцию из России. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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бизнес, европа, бразилия, латинская америка, ес, уралхим