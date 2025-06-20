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Титов рассказал о преимуществах стандарта общественного капитала бизнеса

Титов рассказал о преимуществах стандарта общественного капитала бизнеса - 20.06.2025, ПРАЙМ

Титов рассказал о преимуществах стандарта общественного капитала бизнеса

Стандарт общественного капитала бизнеса, официальное внедрение которого ожидается в текущем году, может стать одним из инструментов, которые помогут снабдить... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T08:27+0300

2025-06-20T08:27+0300

2025-06-20T08:27+0300

экономика

бизнес

финансы

борис титов

агентство стратегических инициатив

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Стандарт общественного капитала бизнеса, официальное внедрение которого ожидается в текущем году, может стать одним из инструментов, которые помогут снабдить экономику РФ деньгами, не опасаясь всплеска инфляции, заявил в ходе ПМЭФ специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для целей устойчивого развития, председатель совета по методологии АНО "Общественный капитал" Борис Титов. Стандарт разработан по поручению президента России. Его оператором выступает АНО "Общественный капитал", которую учредили Агентство стратегических инициатив (АСИ) и правительство Москвы. Соответствующий проект постановления кабмина находится на завершающем этапе согласования и подготовки к выпуску. Согласно документу, у федеральных органов исполнительной власти будет возможность проработать порядок предоставления поддержки организациям в зависимости от их соответствия стандарту. АНО "Общественный капитал" займется совершенствованием методологии, сбором данных и верификацией соответствия показателям. Стандарт будет реализован на базе цифровой платформы, она позволит оценивать как крупные компании, так и субъекты малого и среднего предпринимательства. "Мы давно говорим о необходимости так называемого индикативного планирования экономики, которое повышало бы устойчивость инвестиционных планов бизнеса, насыщало экономику кредитными деньгами. Успешная цифровизация системы госуправления прямо ведет по этой дороге, и элементы государственного планирования сегодня появляются один за другим – как минимум, в виде идей", - сказал он. По его словам, это особенно важно, когда экономике РФ не хватает доступных кредитных денег. "ЦБ опасается, и не без оснований, что слишком активный денежный импульс раскрутит инфляцию... Именно поэтому нужно особенно тщательно контролировать, как и на что распределяется финансовое стимулирование от государства", - подчеркнул Титов. Российский стандарт общественного капитала бизнеса (СОКБ), уточнил он, в целом ориентирован на оценку материального влияния компании на развитие общества, вклад в персонал, в комфортную среду, экологическое благополучие. "В перспективе СОКБ планируется увязать с мерами господдержки. В последние годы государство пытается измерить отдачу от предоставляемых бизнесу льгот, и соответствие получателя параметрам СОКБ как раз может служить одной из таких гарантий. В условиях, когда ослабление денежно-кредитной политики требуется дозировать, сосредоточить стимулирование можно как раз на участниках рейтинга. Они делом доказали, что работают на благо общества, на будущее страны", - заключил Титов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, борис титов, агентство стратегических инициатив