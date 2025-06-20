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Титов отметил плодотворное сотрудничество России и Индонезии

Титов отметил плодотворное сотрудничество России и Индонезии - 20.06.2025, ПРАЙМ

Титов отметил плодотворное сотрудничество России и Индонезии

Российский бизнес уже давно работает с партнерами из Индонезии по самому широкому спектру вопросов - от строительства и IT-сферы до кибербезопасности и... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T14:45+0300

2025-06-20T14:45+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Российский бизнес уже давно работает с партнерами из Индонезии по самому широкому спектру вопросов - от строительства и IT-сферы до кибербезопасности и "зеленой" тематики, а для дальнейшего развития торгово-экономических отношений двух стран необходимо снимать существующие логистические и финансовые барьеры, заявил РИА Новости специальный представитель при президенте РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. "Мы давно ведем плодотворную работу с нашими индонезийским партнерами по самым разным направлениям. Это и строительство, и IT-сфера, и устойчивое развитие. Причем речь идет не только о взаимодействии друг с другом крупных компаний типа "Росатом", но и малом и среднем бизнесе... Очень важным сегодня является наше начинающееся взаимодействие в IT-области, в частности, в кибербезопасности, но не государственной, а на уровне частных компаний", - сказал Титов в кулуарах ПМЭФ. В числе конкретных отраслей сотрудничества Титов назвал, в частности, участие российских строительных компаний на острове Бали, которые ведут там целые проекты. Кроме того, учитывая бурное развитие виноделия в РФ, российские виноделы начали продвижение на рынке Индонезии бренда "российское вино", добавил он. "Но, конечно, есть проблемы, барьеры, преодоление которых позволит ускорить развитие наших торгово-экономических отношений. Касаются они, прежде всего, транспортной логистики и взаиморасчетов", - подчеркнул Титов. Еще одним барьером, по его словам, является нехватка в Индонезии кадров, специалистов по экономике, инвестициям, соответствующих современным требованиям. "Но и с этой проблемой мы можем нашим партнерами с индонезийской стороны помочь, в частности, студентов из Индонезии готов принять МГИМО", - заключил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, индонезия, борис титов, бизнес