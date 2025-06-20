Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Титов отметил плодотворное сотрудничество России и Индонезии - 20.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920ПМЭФ-2025
https://1prime.ru/20250620/titov-858728126.html
Титов отметил плодотворное сотрудничество России и Индонезии
Титов отметил плодотворное сотрудничество России и Индонезии - 20.06.2025, ПРАЙМ
Титов отметил плодотворное сотрудничество России и Индонезии
Российский бизнес уже давно работает с партнерами из Индонезии по самому широкому спектру вопросов - от строительства и IT-сферы до кибербезопасности и... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T14:45+0300
2025-06-20T14:45+0300
пмэф-2025
россия
индонезия
борис титов
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/83390/29/833902955_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_4bf3489d4292cb4ae7e57d6512cb826b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Российский бизнес уже давно работает с партнерами из Индонезии по самому широкому спектру вопросов - от строительства и IT-сферы до кибербезопасности и "зеленой" тематики, а для дальнейшего развития торгово-экономических отношений двух стран необходимо снимать существующие логистические и финансовые барьеры, заявил РИА Новости специальный представитель при президенте РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. "Мы давно ведем плодотворную работу с нашими индонезийским партнерами по самым разным направлениям. Это и строительство, и IT-сфера, и устойчивое развитие. Причем речь идет не только о взаимодействии друг с другом крупных компаний типа "Росатом", но и малом и среднем бизнесе... Очень важным сегодня является наше начинающееся взаимодействие в IT-области, в частности, в кибербезопасности, но не государственной, а на уровне частных компаний", - сказал Титов в кулуарах ПМЭФ. В числе конкретных отраслей сотрудничества Титов назвал, в частности, участие российских строительных компаний на острове Бали, которые ведут там целые проекты. Кроме того, учитывая бурное развитие виноделия в РФ, российские виноделы начали продвижение на рынке Индонезии бренда "российское вино", добавил он. "Но, конечно, есть проблемы, барьеры, преодоление которых позволит ускорить развитие наших торгово-экономических отношений. Касаются они, прежде всего, транспортной логистики и взаиморасчетов", - подчеркнул Титов. Еще одним барьером, по его словам, является нехватка в Индонезии кадров, специалистов по экономике, инвестициям, соответствующих современным требованиям. "Но и с этой проблемой мы можем нашим партнерами с индонезийской стороны помочь, в частности, студентов из Индонезии готов принять МГИМО", - заключил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250620/indoneziya-858720197.html
индонезия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83390/29/833902955_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_180dd321342b7aed1132e2292f40c903.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, индонезия, борис титов, бизнес
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, Борис Титов, Бизнес
14:45 20.06.2025
 
Титов отметил плодотворное сотрудничество России и Индонезии

Титов: Россия и Индонезия давно сотрудничают в самом широком спектре вопросов

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБорис Титов
Борис Титов - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Российский бизнес уже давно работает с партнерами из Индонезии по самому широкому спектру вопросов - от строительства и IT-сферы до кибербезопасности и "зеленой" тематики, а для дальнейшего развития торгово-экономических отношений двух стран необходимо снимать существующие логистические и финансовые барьеры, заявил РИА Новости специальный представитель при президенте РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
"Мы давно ведем плодотворную работу с нашими индонезийским партнерами по самым разным направлениям. Это и строительство, и IT-сфера, и устойчивое развитие. Причем речь идет не только о взаимодействии друг с другом крупных компаний типа "Росатом", но и малом и среднем бизнесе... Очень важным сегодня является наше начинающееся взаимодействие в IT-области, в частности, в кибербезопасности, но не государственной, а на уровне частных компаний", - сказал Титов в кулуарах ПМЭФ.
В числе конкретных отраслей сотрудничества Титов назвал, в частности, участие российских строительных компаний на острове Бали, которые ведут там целые проекты. Кроме того, учитывая бурное развитие виноделия в РФ, российские виноделы начали продвижение на рынке Индонезии бренда "российское вино", добавил он.
"Но, конечно, есть проблемы, барьеры, преодоление которых позволит ускорить развитие наших торгово-экономических отношений. Касаются они, прежде всего, транспортной логистики и взаиморасчетов", - подчеркнул Титов.
Еще одним барьером, по его словам, является нехватка в Индонезии кадров, специалистов по экономике, инвестициям, соответствующих современным требованиям. "Но и с этой проблемой мы можем нашим партнерами с индонезийской стороны помочь, в частности, студентов из Индонезии готов принять МГИМО", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Бизнес, финансы
Индонезия и ЕАЭС завершили переговоры о зоне свободной торговли
12:39
 
ПМЭФ-2025РОССИЯИНДОНЕЗИЯБорис ТитовБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала