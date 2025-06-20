https://1prime.ru/20250620/torgovlya-858727507.html

Россия и ОАЭ увеличили товарооборот сельхозпродукцией почти на треть

Россия и ОАЭ увеличили товарооборот сельхозпродукцией почти на треть - 20.06.2025, ПРАЙМ

Россия и ОАЭ увеличили товарооборот сельхозпродукцией почти на треть

Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами в 2024 году вырос почти на треть, эта продукция составляет основу поставок из РФ | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T14:31+0300

2025-06-20T14:31+0300

2025-06-20T14:31+0300

пмэф-2025

россия

оаэ

мировая экономика

товарооборот

сельхозпродукция

https://cdnn.1prime.ru/img/84252/87/842528741_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f0b7ffefd258dd637feca154273a120d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами в 2024 году вырос почти на треть, эта продукция составляет основу поставок из РФ в Арабские Эмираты, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева по итогам его рабочей встречи с министром экономики ОАЭ Абдуллой Бин Тук Аль-Марри в рамках ПМЭФ. "В прошлом году товарооборот сельхозпродукции между нашими странами вырос почти на треть. Россия входит в число мировых лидеров экспорта зерновых. Эта продукция как раз и составляет основу российских поставок в Объединенные Арабские Эмираты. Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество", - подчеркнул вице-премьер, чьи слова цитируются в сообщении. Патрушев отметил, что отношения России и ОАЭ носят стратегический характер: Арабские Эмираты являются одним из важнейших экономических партнеров России на Ближнем Востоке, большой вклад в развитие торговли вносит агропромышленный сектор. Вице-премьер добавил, что важно развивать диалог в рамках объединения БРИКС, так как на его долю приходится почти половина мирового потребления зерновых и масличных культур. "Вице-премьер напомнил, что Россия выступила с инициативой о создании Зерновой биржи стран БРИКС, что должно упростить торговлю зерном внутри организации. Дмитрий Патрушев отметил, что создание Зерновой биржи БРИКС усилит глобальную продовольственную безопасность. Страны-участницы смогут формировать независимые ценовые индикаторы в рамках объединения, что будет способствовать более объективной оценке стоимости сельскохозяйственной продукции на мировом рынке", - подчеркивается в сообщении аппарата вице-премьера. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250620/tovarooborot-858718719.html

оаэ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, оаэ, мировая экономика, товарооборот, сельхозпродукция