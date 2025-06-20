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Россия и ОАЭ увеличили товарооборот сельхозпродукцией почти на треть - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Россия и ОАЭ увеличили товарооборот сельхозпродукцией почти на треть
Россия и ОАЭ увеличили товарооборот сельхозпродукцией почти на треть - 20.06.2025, ПРАЙМ
Россия и ОАЭ увеличили товарооборот сельхозпродукцией почти на треть
Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами в 2024 году вырос почти на треть, эта продукция составляет основу поставок из РФ | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T14:31+0300
2025-06-20T14:31+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами в 2024 году вырос почти на треть, эта продукция составляет основу поставок из РФ в Арабские Эмираты, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева по итогам его рабочей встречи с министром экономики ОАЭ Абдуллой Бин Тук Аль-Марри в рамках ПМЭФ. "В прошлом году товарооборот сельхозпродукции между нашими странами вырос почти на треть. Россия входит в число мировых лидеров экспорта зерновых. Эта продукция как раз и составляет основу российских поставок в Объединенные Арабские Эмираты. Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество", - подчеркнул вице-премьер, чьи слова цитируются в сообщении. Патрушев отметил, что отношения России и ОАЭ носят стратегический характер: Арабские Эмираты являются одним из важнейших экономических партнеров России на Ближнем Востоке, большой вклад в развитие торговли вносит агропромышленный сектор. Вице-премьер добавил, что важно развивать диалог в рамках объединения БРИКС, так как на его долю приходится почти половина мирового потребления зерновых и масличных культур. "Вице-премьер напомнил, что Россия выступила с инициативой о создании Зерновой биржи стран БРИКС, что должно упростить торговлю зерном внутри организации. Дмитрий Патрушев отметил, что создание Зерновой биржи БРИКС усилит глобальную продовольственную безопасность. Страны-участницы смогут формировать независимые ценовые индикаторы в рамках объединения, что будет способствовать более объективной оценке стоимости сельскохозяйственной продукции на мировом рынке", - подчеркивается в сообщении аппарата вице-премьера. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, оаэ, мировая экономика, товарооборот, сельхозпродукция
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, ОАЭ, Мировая экономика, товарооборот, сельхозпродукция
14:31 20.06.2025
 
Россия и ОАЭ увеличили товарооборот сельхозпродукцией почти на треть

Торговля сельхозпродукцией между Россией и ОАЭ в 2024 году выросла почти на треть

© Фото : Unsplash/Tommy den ReijerАбу-Даби, ОАЭ
Абу-Даби, ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© Фото : Unsplash/Tommy den Reijer
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами в 2024 году вырос почти на треть, эта продукция составляет основу поставок из РФ в Арабские Эмираты, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева по итогам его рабочей встречи с министром экономики ОАЭ Абдуллой Бин Тук Аль-Марри в рамках ПМЭФ.
"В прошлом году товарооборот сельхозпродукции между нашими странами вырос почти на треть. Россия входит в число мировых лидеров экспорта зерновых. Эта продукция как раз и составляет основу российских поставок в Объединенные Арабские Эмираты. Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество", - подчеркнул вице-премьер, чьи слова цитируются в сообщении.
Патрушев отметил, что отношения России и ОАЭ носят стратегический характер: Арабские Эмираты являются одним из важнейших экономических партнеров России на Ближнем Востоке, большой вклад в развитие торговли вносит агропромышленный сектор. Вице-премьер добавил, что важно развивать диалог в рамках объединения БРИКС, так как на его долю приходится почти половина мирового потребления зерновых и масличных культур.
"Вице-премьер напомнил, что Россия выступила с инициативой о создании Зерновой биржи стран БРИКС, что должно упростить торговлю зерном внутри организации. Дмитрий Патрушев отметил, что создание Зерновой биржи БРИКС усилит глобальную продовольственную безопасность. Страны-участницы смогут формировать независимые ценовые индикаторы в рамках объединения, что будет способствовать более объективной оценке стоимости сельскохозяйственной продукции на мировом рынке", - подчеркивается в сообщении аппарата вице-премьера.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025РОССИЯОАЭМировая экономикатоварооборотсельхозпродукция
 
 
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