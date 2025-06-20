Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Назван объем потерь России и Армении во взаимном товарообороте - 20.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920ПМЭФ-2025
https://1prime.ru/20250620/tovarooborot-858711201.html
Назван объем потерь России и Армении во взаимном товарообороте
Назван объем потерь России и Армении во взаимном товарообороте - 20.06.2025, ПРАЙМ
Назван объем потерь России и Армении во взаимном товарообороте
Россия и Армения потеряют 6 миллиардов долларов во взаимном товарообороте к концу года, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T11:06+0300
2025-06-20T11:06+0300
пмэф-2025
россия
армения
алексей оверчук
товарооборот
https://cdnn.1prime.ru/img/76201/61/762016122_0:876:4000:3126_1920x0_80_0_0_0461ab41a1d9bf8dfb59d6f0dd519230.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Россия и Армения потеряют 6 миллиардов долларов во взаимном товарообороте к концу года, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Примерно 2 миллиарда, по самым консервативным оценкам, мы потеряли в прошлом году. В этом году у нас падение по текущей ситуации (составляет) 3 миллиарда. Очевидно, мы где-то 6 миллиардов к концу года потеряем. Это серьезные цифры", - сказал Оверчук на бизнес-диалоге "Россия-Армения" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). ПМЭФ проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250619/tovarooborot-858666857.html
армения
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76201/61/762016122_0:501:4000:3501_1920x0_80_0_0_9809c544ef9478d56dff6bcb2f7a07de.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, армения, алексей оверчук, товарооборот
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, Алексей Оверчук, товарооборот
11:06 20.06.2025
 
Назван объем потерь России и Армении во взаимном товарообороте

Оверчук: Россия и Армения потеряют 6 миллиардов долларов во взаимном товарообороте

© fotolia.com / Regisser.com%Флаг Армении
%Флаг Армении - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© fotolia.com / Regisser.com
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Россия и Армения потеряют 6 миллиардов долларов во взаимном товарообороте к концу года, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Примерно 2 миллиарда, по самым консервативным оценкам, мы потеряли в прошлом году. В этом году у нас падение по текущей ситуации (составляет) 3 миллиарда. Очевидно, мы где-то 6 миллиардов к концу года потеряем. Это серьезные цифры", - сказал Оверчук на бизнес-диалоге "Россия-Армения" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
ПМЭФ проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
Товарооборот России и Венгрии в I квартале вырос на 18%
Вчера, 13:16
 
ПМЭФ-2025РОССИЯАРМЕНИЯАлексей Оверчуктоварооборот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала