https://1prime.ru/20250620/tovarooborot-858711201.html
Назван объем потерь России и Армении во взаимном товарообороте
Назван объем потерь России и Армении во взаимном товарообороте - 20.06.2025, ПРАЙМ
Назван объем потерь России и Армении во взаимном товарообороте
Россия и Армения потеряют 6 миллиардов долларов во взаимном товарообороте к концу года, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T11:06+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Россия и Армения потеряют 6 миллиардов долларов во взаимном товарообороте к концу года, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Примерно 2 миллиарда, по самым консервативным оценкам, мы потеряли в прошлом году. В этом году у нас падение по текущей ситуации (составляет) 3 миллиарда. Очевидно, мы где-то 6 миллиардов к концу года потеряем. Это серьезные цифры", - сказал Оверчук на бизнес-диалоге "Россия-Армения" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). ПМЭФ проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, армения, алексей оверчук, товарооборот
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, Алексей Оверчук, товарооборот
Назван объем потерь России и Армении во взаимном товарообороте
Оверчук: Россия и Армения потеряют 6 миллиардов долларов во взаимном товарообороте
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Россия и Армения потеряют 6 миллиардов долларов во взаимном товарообороте к концу года, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Примерно 2 миллиарда, по самым консервативным оценкам, мы потеряли в прошлом году. В этом году у нас падение по текущей ситуации (составляет) 3 миллиарда. Очевидно, мы где-то 6 миллиардов к концу года потеряем. Это серьезные цифры", - сказал Оверчук на бизнес-диалоге "Россия-Армения" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
ПМЭФ проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Товарооборот России и Венгрии в I квартале вырос на 18%