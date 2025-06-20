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Бахрейн и Россия планируют удвоить товарооборот за 3 года - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Бахрейн и Россия планируют удвоить товарооборот за 3 года
Бахрейн и Россия планируют удвоить товарооборот за 3 года - 20.06.2025, ПРАЙМ
Бахрейн и Россия планируют удвоить товарооборот за 3 года
Бахрейн и РФ планируют облегчить доступ на рынки, чтобы удвоить объем торгового обмена в течение трех лет, сообщил РИА Новости министр промышленности и торговли | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T12:18+0300
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Бахрейн и РФ планируют облегчить доступ на рынки, чтобы удвоить объем торгового обмена в течение трех лет, сообщил РИА Новости министр промышленности и торговли Бахрейна Абдалла бен Адиль Фахро. Он возглавляет делегацию королевства на Петербургском международном экономическом форуме. "Существует совместный план действий по содействию торговому обмену, который включает в себя создание координационного механизма между заинтересованными сторонами, более активное участие в выставках и форумах, а также активизацию таможенных соглашений и облегчение доступа на рынки", - сказал министр. "Наша цель на следующем этапе - удвоить объем торгового обмена в течение следующих трех лет, уделяя особое внимание секторам с высокой добавленной стоимостью", - отметил он. Увеличение объема торгового обмена в последние годы Фахро связывает, в частности, с более эффективной работой ряда логистических и таможенных каналов, которые облегчили перемещение товаров между странами, а также с наличием обоюдного желания компаний обеих стран расширить свою деятельность. Ранее посол России в Манаме Алексей Скосырев сообщил, что объем торговли между Россией и Бахрейном, который, по данным Минпромразвития РФ, составляет более 400 миллионов долларов, в первом квартале 2025 года увеличился почти на 15%. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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бизнес, россия, бахрейн, рф
ПМЭФ-2025, Бизнес, РОССИЯ, БАХРЕЙН, РФ
12:18 20.06.2025
 
Бахрейн и Россия планируют удвоить товарооборот за 3 года

Бахрейн и РФ планируют облегчить доступ на рынки, чтобы удвоить объем торгового обмена

© flickr.com / Mahmood Al-Yousif#Панорама Манамы. Бахрейн
#Панорама Манамы. Бахрейн - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© flickr.com / Mahmood Al-Yousif
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Бахрейн и РФ планируют облегчить доступ на рынки, чтобы удвоить объем торгового обмена в течение трех лет, сообщил РИА Новости министр промышленности и торговли Бахрейна Абдалла бен Адиль Фахро. Он возглавляет делегацию королевства на Петербургском международном экономическом форуме.
"Существует совместный план действий по содействию торговому обмену, который включает в себя создание координационного механизма между заинтересованными сторонами, более активное участие в выставках и форумах, а также активизацию таможенных соглашений и облегчение доступа на рынки", - сказал министр. "Наша цель на следующем этапе - удвоить объем торгового обмена в течение следующих трех лет, уделяя особое внимание секторам с высокой добавленной стоимостью", - отметил он.
Увеличение объема торгового обмена в последние годы Фахро связывает, в частности, с более эффективной работой ряда логистических и таможенных каналов, которые облегчили перемещение товаров между странами, а также с наличием обоюдного желания компаний обеих стран расширить свою деятельность.
Ранее посол России в Манаме Алексей Скосырев сообщил, что объем торговли между Россией и Бахрейном, который, по данным Минпромразвития РФ, составляет более 400 миллионов долларов, в первом квартале 2025 года увеличился почти на 15%.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025БизнесРОССИЯБАХРЕЙНРФ
 
 
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