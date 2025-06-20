https://1prime.ru/20250620/tovarooborot-858718719.html
Бахрейн и Россия планируют удвоить товарооборот за 3 года
Бахрейн и Россия планируют удвоить товарооборот за 3 года - 20.06.2025, ПРАЙМ
Бахрейн и Россия планируют удвоить товарооборот за 3 года
Бахрейн и РФ планируют облегчить доступ на рынки, чтобы удвоить объем торгового обмена в течение трех лет, сообщил РИА Новости министр промышленности и торговли | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T12:18+0300
2025-06-20T12:18+0300
2025-06-20T12:18+0300
пмэф-2025
бизнес
россия
бахрейн
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82866/55/828665551_0:82:2001:1207_1920x0_80_0_0_0ed84bb2bead520a218e571bf8adfd4d.jpg
С.- ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Бахрейн и РФ планируют облегчить доступ на рынки, чтобы удвоить объем торгового обмена в течение трех лет, сообщил РИА Новости министр промышленности и торговли Бахрейна Абдалла бен Адиль Фахро. Он возглавляет делегацию королевства на Петербургском международном экономическом форуме. "Существует совместный план действий по содействию торговому обмену, который включает в себя создание координационного механизма между заинтересованными сторонами, более активное участие в выставках и форумах, а также активизацию таможенных соглашений и облегчение доступа на рынки", - сказал министр. "Наша цель на следующем этапе - удвоить объем торгового обмена в течение следующих трех лет, уделяя особое внимание секторам с высокой добавленной стоимостью", - отметил он. Увеличение объема торгового обмена в последние годы Фахро связывает, в частности, с более эффективной работой ряда логистических и таможенных каналов, которые облегчили перемещение товаров между странами, а также с наличием обоюдного желания компаний обеих стран расширить свою деятельность. Ранее посол России в Манаме Алексей Скосырев сообщил, что объем торговли между Россией и Бахрейном, который, по данным Минпромразвития РФ, составляет более 400 миллионов долларов, в первом квартале 2025 года увеличился почти на 15%. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250521/bakhreyn-857804711.html
бахрейн
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82866/55/828665551_140:0:1859:1289_1920x0_80_0_0_67c27a62bedfe2ebf3465edff09d215a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, бахрейн, рф
ПМЭФ-2025, Бизнес, РОССИЯ, БАХРЕЙН, РФ
Бахрейн и Россия планируют удвоить товарооборот за 3 года
Бахрейн и РФ планируют облегчить доступ на рынки, чтобы удвоить объем торгового обмена
С.- ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Бахрейн и РФ планируют облегчить доступ на рынки, чтобы удвоить объем торгового обмена в течение трех лет, сообщил РИА Новости министр промышленности и торговли Бахрейна Абдалла бен Адиль Фахро. Он возглавляет делегацию королевства на Петербургском международном экономическом форуме.
"Существует совместный план действий по содействию торговому обмену, который включает в себя создание координационного механизма между заинтересованными сторонами, более активное участие в выставках и форумах, а также активизацию таможенных соглашений и облегчение доступа на рынки", - сказал министр. "Наша цель на следующем этапе - удвоить объем торгового обмена в течение следующих трех лет, уделяя особое внимание секторам с высокой добавленной стоимостью", - отметил он.
Увеличение объема торгового обмена в последние годы Фахро связывает, в частности, с более эффективной работой ряда логистических и таможенных каналов, которые облегчили перемещение товаров между странами, а также с наличием обоюдного желания компаний обеих стран расширить свою деятельность.
Ранее посол России в Манаме Алексей Скосырев сообщил, что объем торговли между Россией и Бахрейном, который, по данным Минпромразвития РФ, составляет более 400 миллионов долларов, в первом квартале 2025 года увеличился почти на 15%.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Россия обсудила с Бахрейном разведку и добычу нефти и газа на его шельфе