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Бахрейн и Россия планируют удвоить товарооборот за 3 года

Бахрейн и Россия планируют удвоить товарооборот за 3 года - 20.06.2025, ПРАЙМ

Бахрейн и Россия планируют удвоить товарооборот за 3 года

Бахрейн и РФ планируют облегчить доступ на рынки, чтобы удвоить объем торгового обмена в течение трех лет, сообщил РИА Новости министр промышленности и торговли | 20.06.2025, ПРАЙМ

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Бахрейн и РФ планируют облегчить доступ на рынки, чтобы удвоить объем торгового обмена в течение трех лет, сообщил РИА Новости министр промышленности и торговли Бахрейна Абдалла бен Адиль Фахро. Он возглавляет делегацию королевства на Петербургском международном экономическом форуме. "Существует совместный план действий по содействию торговому обмену, который включает в себя создание координационного механизма между заинтересованными сторонами, более активное участие в выставках и форумах, а также активизацию таможенных соглашений и облегчение доступа на рынки", - сказал министр. "Наша цель на следующем этапе - удвоить объем торгового обмена в течение следующих трех лет, уделяя особое внимание секторам с высокой добавленной стоимостью", - отметил он. Увеличение объема торгового обмена в последние годы Фахро связывает, в частности, с более эффективной работой ряда логистических и таможенных каналов, которые облегчили перемещение товаров между странами, а также с наличием обоюдного желания компаний обеих стран расширить свою деятельность. Ранее посол России в Манаме Алексей Скосырев сообщил, что объем торговли между Россией и Бахрейном, который, по данным Минпромразвития РФ, составляет более 400 миллионов долларов, в первом квартале 2025 года увеличился почти на 15%. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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бизнес, россия, бахрейн, рф