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Трамп заявил, что не намерен призывать Израиль прекратить удары по Ирану - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Трамп заявил, что не намерен призывать Израиль прекратить удары по Ирану
Трамп заявил, что не намерен призывать Израиль прекратить удары по Ирану - 20.06.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что не намерен призывать Израиль прекратить удары по Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет призывать Израиль к остановке ударов по Ирану. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T22:54+0300
2025-06-20T22:57+0300
дональд трамп
удары
иран
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ВАШИНГТОН, 20 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет призывать Израиль к остановке ударов по Ирану."Я думаю, такой запрос сейчас было бы сложно сделать. Если кто-то побеждает, это немного сложнее сделать, чем если кто-то не побеждает", - сказал Трамп журналистам в аэропорту в штате Нью-Джерси.Трансляцию вели американские телеканалы.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 2,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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дональд трамп, удары, иран
Дональд Трамп, удары, ИРАН
22:54 20.06.2025 (обновлено: 22:57 20.06.2025)
 
Трамп заявил, что не намерен призывать Израиль прекратить удары по Ирану

Трамп заявил, что не намерен призывать Израиль к прекращению ударов по Ирану

© Фото : Official White House/Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп во время своего визита в Катар
Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Катар - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© Фото : Official White House/Daniel Torok
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ВАШИНГТОН, 20 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет призывать Израиль к остановке ударов по Ирану.
"Я думаю, такой запрос сейчас было бы сложно сделать. Если кто-то побеждает, это немного сложнее сделать, чем если кто-то не побеждает", - сказал Трамп журналистам в аэропорту в штате Нью-Джерси.
Трансляцию вели американские телеканалы.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 2,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
СМИ предупредили Трампа о последствиях удара по Ирану
Вчера, 12:55
 
Дональд ТрампударыИРАН
 
 
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