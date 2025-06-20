https://1prime.ru/20250620/transport-858730367.html

"Роснефть" и Минтранс договорились о совместном развитии сферы транспорта

"Роснефть" и Минтранс договорились о совместном развитии сферы транспорта - 20.06.2025, ПРАЙМ

"Роснефть" и Минтранс договорились о совместном развитии сферы транспорта

"Роснефть" и министерство транспорта России на полях ПМЭФ подписали соглашение, в рамках которого будут вместе развивать транспортную инфраструктуру в стране,... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T15:45+0300

2025-06-20T15:45+0300

2025-06-20T15:45+0300

пмэф-2025

роснефть

сотрудничество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. "Роснефть" и министерство транспорта России на полях ПМЭФ подписали соглашение, в рамках которого будут вместе развивать транспортную инфраструктуру в стране, сообщила нефтяная компания. "Подписи под документом поставили главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт. В рамках сотрудничества стороны сосредоточатся на строительстве и модернизации объектов транспортной инфраструктуры, а также развитии международных транспортных коридоров", - говорится в сообщении. Компания отметила, что важным направлением сотрудничества также станет повышение качества дорожного сервиса на федеральных трассах, улучшение услуг для участников дорожного движения и внедрение передовых материалов и технологий в дорожной деятельности. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250620/sotrudnichestvo-858728748.html

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роснефть, сотрудничество