Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономика России находится на этапе замедления темпов роста, заявил ЦБ - 20.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920ПМЭФ-2025
https://1prime.ru/20250620/tsb-858716161.html
Экономика России находится на этапе замедления темпов роста, заявил ЦБ
Экономика России находится на этапе замедления темпов роста, заявил ЦБ - 20.06.2025, ПРАЙМ
Экономика России находится на этапе замедления темпов роста, заявил ЦБ
Банк России считает, что российская экономика находится на этапе замедления темпов роста, но не на грани рецессии; по-прежнему ждет ее увеличения по итогам года | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T12:01+0300
2025-06-20T12:01+0300
пмэф-2025
финансы
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82773/71/827737150_0:129:3045:1842_1920x0_80_0_0_e7a6f7a4ec042c2dc118c83c57585975.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Банк России считает, что российская экономика находится на этапе замедления темпов роста, но не на грани рецессии; по-прежнему ждет ее увеличения по итогам года на уровне 1-2%, сказал журналистам директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган в кулуарах делового пресс-завтрака Сбербанка в рамках ПМЭФ. "Мы так не считаем. Мы считаем, что мы находимся на этапе замедления роста экономики", - сказал он отвечая на вопрос, находится ли экономика РФ на грани рецессии. Также Ганган добавил, что экономическая активность складывается в соответствии с прогнозом ЦБ РФ на 2025 год. "И тот прогноз, который мы давали в апреле месяце - 1-2%, пока еще представляется нам валидным", - подытожил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250620/peskov-858715472.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82773/71/827737150_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_d2c4efa5948418d435610d9e71606405.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия
ПМЭФ-2025, Финансы, РОССИЯ
12:01 20.06.2025
 
Экономика России находится на этапе замедления темпов роста, заявил ЦБ

ЦБ: экономика России находится на этапе замедления темпов роста

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Банк России считает, что российская экономика находится на этапе замедления темпов роста, но не на грани рецессии; по-прежнему ждет ее увеличения по итогам года на уровне 1-2%, сказал журналистам директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган в кулуарах делового пресс-завтрака Сбербанка в рамках ПМЭФ.
"Мы так не считаем. Мы считаем, что мы находимся на этапе замедления роста экономики", - сказал он отвечая на вопрос, находится ли экономика РФ на грани рецессии.
Также Ганган добавил, что экономическая активность складывается в соответствии с прогнозом ЦБ РФ на 2025 год.
"И тот прогноз, который мы давали в апреле месяце - 1-2%, пока еще представляется нам валидным", - подытожил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
Песков предрек сокращение доли стран G7 в мировой экономике
11:52
 
ПМЭФ-2025ФинансыРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала