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Экономика России находится на этапе замедления темпов роста, заявил ЦБ

Экономика России находится на этапе замедления темпов роста, заявил ЦБ - 20.06.2025, ПРАЙМ

Экономика России находится на этапе замедления темпов роста, заявил ЦБ

Банк России считает, что российская экономика находится на этапе замедления темпов роста, но не на грани рецессии; по-прежнему ждет ее увеличения по итогам года | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T12:01+0300

2025-06-20T12:01+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Банк России считает, что российская экономика находится на этапе замедления темпов роста, но не на грани рецессии; по-прежнему ждет ее увеличения по итогам года на уровне 1-2%, сказал журналистам директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган в кулуарах делового пресс-завтрака Сбербанка в рамках ПМЭФ. "Мы так не считаем. Мы считаем, что мы находимся на этапе замедления роста экономики", - сказал он отвечая на вопрос, находится ли экономика РФ на грани рецессии. Также Ганган добавил, что экономическая активность складывается в соответствии с прогнозом ЦБ РФ на 2025 год. "И тот прогноз, который мы давали в апреле месяце - 1-2%, пока еще представляется нам валидным", - подытожил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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финансы, россия