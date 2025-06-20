https://1prime.ru/20250620/tsb-858722545.html

ЦБ рассказал о вариантах решения по ставке в июне

ЦБ рассказал о вариантах решения по ставке в июне - 20.06.2025, ПРАЙМ

ЦБ рассказал о вариантах решения по ставке в июне

Банк России на заседании в июне выбирал между сохранением ставки на уровне 21% с умеренно мягким сигналом и снижением на 0,5 или на 1 процентный пункт с... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T13:18+0300

2025-06-20T13:18+0300

2025-06-20T13:18+0300

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финансы

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Банк России на заседании в июне выбирал между сохранением ставки на уровне 21% с умеренно мягким сигналом и снижением на 0,5 или на 1 процентный пункт с нейтральным сигналом, говорится в материалах резюме обсуждения ключевой ставки. "По итогам анализа данных и того, как они соотносятся с апрельским прогнозом Банка России, участники обсудили следующие варианты решения: сохранение ключевой ставки на уровне 21,00% годовых и умеренно мягкий сигнал об оценке целесообразности снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях либо нейтральный сигнал без указания на направленность шагов на ближайших заседаниях; снижение ключевой ставки на 50 или 100 б.п., до 20,00- 20,50% годовых, и нейтральный сигнал", - сообщает регулятор. ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.

https://1prime.ru/20250620/gref-858708902.html

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