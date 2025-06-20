Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ рассказал о вариантах решения по ставке в июне - 20.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250620/tsb-858722545.html
ЦБ рассказал о вариантах решения по ставке в июне
ЦБ рассказал о вариантах решения по ставке в июне - 20.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ рассказал о вариантах решения по ставке в июне
Банк России на заседании в июне выбирал между сохранением ставки на уровне 21% с умеренно мягким сигналом и снижением на 0,5 или на 1 процентный пункт с... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T13:18+0300
2025-06-20T13:18+0300
банк россии
банки
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Банк России на заседании в июне выбирал между сохранением ставки на уровне 21% с умеренно мягким сигналом и снижением на 0,5 или на 1 процентный пункт с нейтральным сигналом, говорится в материалах резюме обсуждения ключевой ставки. "По итогам анализа данных и того, как они соотносятся с апрельским прогнозом Банка России, участники обсудили следующие варианты решения: сохранение ключевой ставки на уровне 21,00% годовых и умеренно мягкий сигнал об оценке целесообразности снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях либо нейтральный сигнал без указания на направленность шагов на ближайших заседаниях; снижение ключевой ставки на 50 или 100 б.п., до 20,00- 20,50% годовых, и нейтральный сигнал", - сообщает регулятор. ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
https://1prime.ru/20250620/gref-858708902.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d756703940c8497bdab7879f7f8595ac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы
Банк России, Банки, Финансы
13:18 20.06.2025
 
ЦБ рассказал о вариантах решения по ставке в июне

ЦБ в июне выбирал между сохранением ставки на уровне 21% и нейтральным сигналом

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Банк России на заседании в июне выбирал между сохранением ставки на уровне 21% с умеренно мягким сигналом и снижением на 0,5 или на 1 процентный пункт с нейтральным сигналом, говорится в материалах резюме обсуждения ключевой ставки.
"По итогам анализа данных и того, как они соотносятся с апрельским прогнозом Банка России, участники обсудили следующие варианты решения: сохранение ключевой ставки на уровне 21,00% годовых и умеренно мягкий сигнал об оценке целесообразности снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях либо нейтральный сигнал без указания на направленность шагов на ближайших заседаниях; снижение ключевой ставки на 50 или 100 б.п., до 20,00- 20,50% годовых, и нейтральный сигнал", - сообщает регулятор.
ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
Герман Греф - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
Греф оценил влияние снижения ключевой ставки ЦБ на показатели Сбербанка
10:33
 
Банк РоссииБанкиФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала