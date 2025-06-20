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Потребительские цены в Японии в мае выросли на 3,5%

Потребительские цены в Японии в мае выросли на 3,5% - 20.06.2025, ПРАЙМ

Потребительские цены в Японии в мае выросли на 3,5%

Потребительские цены в Японии по итогам мая выросли на 3,5% в годовом выражении после увеличения на 3,6% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T07:47+0300

2025-06-20T07:47+0300

2025-06-20T07:47+0300

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии по итогам мая выросли на 3,5% в годовом выражении после увеличения на 3,6% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны. В мае индекс потребительских цен вырос на 0,3% после роста на 0,4% в апреле. Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3,7% (на 3,5% месяцем ранее), аналитики опрошенные порталом Trading Economics, ожидали показатель на уровне 3,6%. В мае базовые потребительские цены выросли на 0,4% после роста в апреле на 0,7%.

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