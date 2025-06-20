https://1prime.ru/20250620/tsivilev-858718278.html
Минэнерго выразило готовность сотрудничать с Мексикой в сфере СПГ
Минэнерго выразило готовность сотрудничать с Мексикой в сфере СПГ - 20.06.2025, ПРАЙМ
Минэнерго выразило готовность сотрудничать с Мексикой в сфере СПГ
Россия готова расширять энергетическое сотрудничество с Мексикой, в том числе поставлять сжиженный природный газ (СПГ) и делиться технологиями в области ТЭК,... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T12:17+0300
2025-06-20T12:17+0300
2025-06-20T12:17+0300
пмэф-2025
россия
мексика
рф
сергей цивилев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848121485_0:40:2945:1697_1920x0_80_0_0_eba559f7586f14297018e73fd9eccca3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Россия готова расширять энергетическое сотрудничество с Мексикой, в том числе поставлять сжиженный природный газ (СПГ) и делиться технологиями в области ТЭК, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев на полях ПМЭФ. "Мы работаем здесь. Мы обладаем большими технологиями в области сжиженного природного газа. Мы готовы делиться этими технологиями, готовы и поставлять СПГ в Мексику… Мы готовы расширять наше сотрудничество", - сказал он. Цивилев отметил, что Россия обладает серьезными технологиями для добычи трудной нефти. "Готовы делиться этими технологиями, применять эти технологии в Мексике", - добавил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250620/spg-858711472.html
мексика
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848121485_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7f2a94c1dda3967b93919c1f04f2d694.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мексика, рф, сергей цивилев
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, МЕКСИКА, РФ, Сергей Цивилев
Минэнерго выразило готовность сотрудничать с Мексикой в сфере СПГ
Цивилев: Россия готова расширять энергетическое сотрудничество с Мексикой
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Россия готова расширять энергетическое сотрудничество с Мексикой, в том числе поставлять сжиженный природный газ (СПГ) и делиться технологиями в области ТЭК, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев на полях ПМЭФ.
"Мы работаем здесь. Мы обладаем большими технологиями в области сжиженного природного газа. Мы готовы делиться этими технологиями, готовы и поставлять СПГ в Мексику… Мы готовы расширять наше сотрудничество", - сказал он.
Цивилев отметил, что Россия обладает серьезными технологиями для добычи трудной нефти. "Готовы делиться этими технологиями, применять эти технологии в Мексике", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Россия вошла в тройку основных поставщиков СПГ в Китай