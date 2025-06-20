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Минэнерго выразило готовность сотрудничать с Мексикой в сфере СПГ

Минэнерго выразило готовность сотрудничать с Мексикой в сфере СПГ - 20.06.2025, ПРАЙМ

Минэнерго выразило готовность сотрудничать с Мексикой в сфере СПГ

Россия готова расширять энергетическое сотрудничество с Мексикой, в том числе поставлять сжиженный природный газ (СПГ) и делиться технологиями в области ТЭК,... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T12:17+0300

2025-06-20T12:17+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Россия готова расширять энергетическое сотрудничество с Мексикой, в том числе поставлять сжиженный природный газ (СПГ) и делиться технологиями в области ТЭК, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев на полях ПМЭФ. "Мы работаем здесь. Мы обладаем большими технологиями в области сжиженного природного газа. Мы готовы делиться этими технологиями, готовы и поставлять СПГ в Мексику… Мы готовы расширять наше сотрудничество", - сказал он. Цивилев отметил, что Россия обладает серьезными технологиями для добычи трудной нефти. "Готовы делиться этими технологиями, применять эти технологии в Мексике", - добавил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, мексика, рф, сергей цивилев