https://1prime.ru/20250620/turoperator-858726032.html
Крупнейший туроператор России FUN&SUN начнет работать на Сахалине и Курилах
Крупнейший туроператор России FUN&SUN начнет работать на Сахалине и Курилах - 20.06.2025, ПРАЙМ
Крупнейший туроператор России FUN&SUN начнет работать на Сахалине и Курилах
Власти Сахалина подписали с руководством туроператора FUN&SUN (ООО "ТТ-Трэвел") соглашение на полях Петербургского международного экономического форума,... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T14:05+0300
2025-06-20T14:05+0300
2025-06-20T14:05+0300
пмэф-2025
туризм
россия
fun&sun
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/83956/28/839562850_0:0:2873:1617_1920x0_80_0_0_d517cecda84d9281b010349dca0cd523.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – ПРАЙМ. Власти Сахалина подписали с руководством туроператора FUN&SUN (ООО "ТТ-Трэвел") соглашение на полях Петербургского международного экономического форума, сообщило правительство региона. По информации пресс-службы, основная цель соглашения - внедрение высоких стандартов качества услуг индустрии гостеприимства на территории Сахалина и Курил. Как отметил губернатор Валерий Лимаренко, сегодня Сахалинская область представляет очень популярное туристическое направление. "Это приносит региону массу выгод. Растет поток гостей, благоустраиваются объекты показа, строятся гостиницы, появляются рестораны и кафе, которыми пользуются не только гости, но и местные жители. Создаются новые рабочие места. Чтобы этот процесс продолжался, следует повышать качество туристических услуг. В этом плане очень важен пример федеральной компании, которая обладает опытом обслуживания гостей на высоком уровне. Благодаря ее появлению в нашем регионе качество услуг на местном рынке будет расти. А вслед за этим будет увеличиваться и поток гостей. В результате перед нашей туристической отраслью откроются новые возможности", - цитирует пресс-служба главу региона. В свою очередь компания FUN&SUN намерена принять участие в реализации ряда профильных проектов в Сахалинской области. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250618/altay-858630000.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83956/28/839562850_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_4b07b2a053bcc851d7ddae94a8e04666.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, россия, fun&sun, бизнес
ПМЭФ-2025, Туризм, РОССИЯ, Fun&Sun, Бизнес
Крупнейший туроператор России FUN&SUN начнет работать на Сахалине и Курилах
Власти Сахалина подписали соглашение с крупнейшим российским туроператором FUN&SUN
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – ПРАЙМ. Власти Сахалина подписали с руководством туроператора FUN&SUN (ООО "ТТ-Трэвел") соглашение на полях Петербургского международного экономического форума, сообщило правительство региона.
По информации пресс-службы, основная цель соглашения - внедрение высоких стандартов качества услуг индустрии гостеприимства на территории Сахалина и Курил.
Как отметил губернатор Валерий Лимаренко, сегодня Сахалинская область представляет очень популярное туристическое направление.
"Это приносит региону массу выгод. Растет поток гостей, благоустраиваются объекты показа, строятся гостиницы, появляются рестораны и кафе, которыми пользуются не только гости, но и местные жители. Создаются новые рабочие места. Чтобы этот процесс продолжался, следует повышать качество туристических услуг. В этом плане очень важен пример федеральной компании, которая обладает опытом обслуживания гостей на высоком уровне. Благодаря ее появлению в нашем регионе качество услуг на местном рынке будет расти. А вслед за этим будет увеличиваться и поток гостей. В результате перед нашей туристической отраслью откроются новые возможности", - цитирует пресс-служба главу региона.
В свою очередь компания FUN&SUN намерена принять участие в реализации ряда профильных проектов в Сахалинской области.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Турпоток на Алтай за последние годы увеличился на 50%