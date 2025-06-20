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Крупнейший туроператор России FUN&SUN начнет работать на Сахалине и Курилах - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Крупнейший туроператор России FUN&SUN начнет работать на Сахалине и Курилах
Крупнейший туроператор России FUN&SUN начнет работать на Сахалине и Курилах - 20.06.2025, ПРАЙМ
Крупнейший туроператор России FUN&SUN начнет работать на Сахалине и Курилах
Власти Сахалина подписали с руководством туроператора FUN&SUN (ООО "ТТ-Трэвел") соглашение на полях Петербургского международного экономического форума,... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T14:05+0300
2025-06-20T14:05+0300
пмэф-2025
туризм
россия
fun&sun
бизнес
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – ПРАЙМ. Власти Сахалина подписали с руководством туроператора FUN&amp;SUN (ООО "ТТ-Трэвел") соглашение на полях Петербургского международного экономического форума, сообщило правительство региона. По информации пресс-службы, основная цель соглашения - внедрение высоких стандартов качества услуг индустрии гостеприимства на территории Сахалина и Курил. Как отметил губернатор Валерий Лимаренко, сегодня Сахалинская область представляет очень популярное туристическое направление. "Это приносит региону массу выгод. Растет поток гостей, благоустраиваются объекты показа, строятся гостиницы, появляются рестораны и кафе, которыми пользуются не только гости, но и местные жители. Создаются новые рабочие места. Чтобы этот процесс продолжался, следует повышать качество туристических услуг. В этом плане очень важен пример федеральной компании, которая обладает опытом обслуживания гостей на высоком уровне. Благодаря ее появлению в нашем регионе качество услуг на местном рынке будет расти. А вслед за этим будет увеличиваться и поток гостей. В результате перед нашей туристической отраслью откроются новые возможности", - цитирует пресс-служба главу региона. В свою очередь компания FUN&amp;SUN намерена принять участие в реализации ряда профильных проектов в Сахалинской области. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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туризм, россия, fun&sun, бизнес
ПМЭФ-2025, Туризм, РОССИЯ, Fun&Sun, Бизнес
14:05 20.06.2025
 
Крупнейший туроператор России FUN&SUN начнет работать на Сахалине и Курилах

Власти Сахалина подписали соглашение с крупнейшим российским туроператором FUN&SUN

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСахалин
Сахалин - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – ПРАЙМ. Власти Сахалина подписали с руководством туроператора FUN&SUN (ООО "ТТ-Трэвел") соглашение на полях Петербургского международного экономического форума, сообщило правительство региона.
По информации пресс-службы, основная цель соглашения - внедрение высоких стандартов качества услуг индустрии гостеприимства на территории Сахалина и Курил.
Как отметил губернатор Валерий Лимаренко, сегодня Сахалинская область представляет очень популярное туристическое направление.
"Это приносит региону массу выгод. Растет поток гостей, благоустраиваются объекты показа, строятся гостиницы, появляются рестораны и кафе, которыми пользуются не только гости, но и местные жители. Создаются новые рабочие места. Чтобы этот процесс продолжался, следует повышать качество туристических услуг. В этом плане очень важен пример федеральной компании, которая обладает опытом обслуживания гостей на высоком уровне. Благодаря ее появлению в нашем регионе качество услуг на местном рынке будет расти. А вслед за этим будет увеличиваться и поток гостей. В результате перед нашей туристической отраслью откроются новые возможности", - цитирует пресс-служба главу региона.
В свою очередь компания FUN&SUN намерена принять участие в реализации ряда профильных проектов в Сахалинской области.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
#Кош-Агачский район Республики Алтай - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
Турпоток на Алтай за последние годы увеличился на 50%
18 июня, 17:27
 
ПМЭФ-2025ТуризмРОССИЯFun&SunБизнес
 
 
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