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Крупнейший туроператор России FUN&SUN начнет работать на Сахалине и Курилах

Крупнейший туроператор России FUN&SUN начнет работать на Сахалине и Курилах - 20.06.2025, ПРАЙМ

Крупнейший туроператор России FUN&SUN начнет работать на Сахалине и Курилах

Власти Сахалина подписали с руководством туроператора FUN&SUN (ООО "ТТ-Трэвел") соглашение на полях Петербургского международного экономического форума,... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T14:05+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – ПРАЙМ. Власти Сахалина подписали с руководством туроператора FUN&SUN (ООО "ТТ-Трэвел") соглашение на полях Петербургского международного экономического форума, сообщило правительство региона. По информации пресс-службы, основная цель соглашения - внедрение высоких стандартов качества услуг индустрии гостеприимства на территории Сахалина и Курил. Как отметил губернатор Валерий Лимаренко, сегодня Сахалинская область представляет очень популярное туристическое направление. "Это приносит региону массу выгод. Растет поток гостей, благоустраиваются объекты показа, строятся гостиницы, появляются рестораны и кафе, которыми пользуются не только гости, но и местные жители. Создаются новые рабочие места. Чтобы этот процесс продолжался, следует повышать качество туристических услуг. В этом плане очень важен пример федеральной компании, которая обладает опытом обслуживания гостей на высоком уровне. Благодаря ее появлению в нашем регионе качество услуг на местном рынке будет расти. А вслед за этим будет увеличиваться и поток гостей. В результате перед нашей туристической отраслью откроются новые возможности", - цитирует пресс-служба главу региона. В свою очередь компания FUN&SUN намерена принять участие в реализации ряда профильных проектов в Сахалинской области. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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туризм, россия, fun&sun, бизнес