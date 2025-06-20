https://1prime.ru/20250620/turpotok-858696315.html

Турпоток в Бурятии в 2024 году составил 700 тысяч человек

Турпоток в Бурятии в 2024 году составил 700 тысяч человек - 20.06.2025, ПРАЙМ

Турпоток в Бурятии в 2024 году составил 700 тысяч человек

Лид дается в новой редакции, добавлены подробности (9 абзац) | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T06:52+0300

2025-06-20T06:52+0300

2025-06-20T06:52+0300

туризм

бизнес

россия

бурятия

байкал

санкт-петербург

алексей цыденов

аэрофлот

водоходъ

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Лид дается в новой редакции, добавлены подробности (9 абзац) С-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Турпоток в Бурятии по итогам 2024 года составил порядка 700 тысяч человек, в 2025 году ожидается его существенный прирост, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава республики Алексей Цыденов. "Порядка 700 тысяч туристов нас посетили в прошлом году. В этом году мы видим существенный рост. У нас растет авиасообщение. С этого года полетел "Аэрофлот", у нас плюс 17% пассажиропоток по итогам четырех месяцев. То есть мы прирастаем, идем уверенно. И рост пассажиропотока в аэропорту уже показывает дополнительный рост по туризму", - сказал Цыденов. Он отметил, что по оценке Минэкономразвития Бурятия - один из лидеров России по уровню бронирования туристических мест размещения. Росту турпотока, по словам Цыденова, также способствует флагманский проект "Пять морей и озеро Байкал", в который вошла Бурятия. "Из всех представленных в этом проекте участников мы на сегодня в лидерах по реализации, по привлечению инвесторов. У нас уже все земельные участники, которые в рамках этого проекта учтены, заняты. Все инвесторы зашли, причем серьезные инвесторы. Объем инвестиций – более 90 миллиардов рублей", - рассказал глава Бурятии. Цыденов отметил компании "Чудо Байкал", которая реализует в Бурятии проект в 44 миллиарда рублей, "Грин флоу" - строительство гостиницы которой уже вышло на пятый этаж, "Космос Байкал", который реализует свой проект по графику. Также проекты "Амар" и "Молодость. Байкал", которые уже ввели в эксплуатацию первые места размещения. Также в проект "Пять морей и озеро Байкал" вошла компания "Водоходъ", которая построит круизное судно на Байкале. "То есть у нас работа не останавливается, все реализовывается, и мы видим, что туризм у нас - такой флагман по развитию экономики в республике", - подчеркнул глава Бурятии. "Пять морей и озеро Байкал" - масштабный долгосрочный инвестиционный проект, в рамках которого до 2030 года планируется создать 10 современных курортов на побережье пяти морей и озера Байкал. Новые туристические кластеры появятся на территории Санкт-Петербурга, Калининградской области, Республики Крым, Краснодарского края, Республики Дагестан, Бурятии, Иркутской области, Приморского края и Запорожской области. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

бурятия

байкал

санкт-петербург

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туризм, бизнес, россия, бурятия, байкал, санкт-петербург, алексей цыденов, аэрофлот, водоходъ