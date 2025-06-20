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Новые участки улиц вошли в зону резидентных разрешений в Москве

Новые участки улиц вошли в зону резидентных разрешений в Москве - 20.06.2025, ПРАЙМ

Новые участки улиц вошли в зону резидентных разрешений в Москве

Новые участки улиц с пятницы вошли в зону резидентных разрешений в Москве. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T00:56+0300

2025-06-20T00:56+0300

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Новые участки улиц с пятницы вошли в зону резидентных разрешений в Москве. Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта, с 20 июня в зону резидентных разрешений добавляются новые участки улиц. Список адресов доступен на Едином транспортном портале. Изменения обеспечат местным жителям приоритет при парковке автомобиля рядом с домом. Водители смогут быстрее находить парковочные места, так как их оборачиваемость вырастет и стоянки будут освобождаться быстрее. Кроме того, благодаря платным парковкам снижается число нарушений правил остановки и стоянки, а также время прибытия экстренных служб, что повышает безопасность в городе. Жители улиц, которые войдут в зону резидентных разрешений, смогут продолжать парковаться без оплаты. Для этого достаточно оформить разрешение на портале мэра и правительства Москвы. Срок предоставления услуги — шесть рабочих дней.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , москва