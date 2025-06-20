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Новые участки улиц вошли в зону резидентных разрешений в Москве - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Новые участки улиц вошли в зону резидентных разрешений в Москве
Новые участки улиц вошли в зону резидентных разрешений в Москве - 20.06.2025, ПРАЙМ
Новые участки улиц вошли в зону резидентных разрешений в Москве
Новые участки улиц с пятницы вошли в зону резидентных разрешений в Москве. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T00:56+0300
2025-06-20T00:56+0300
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Новые участки улиц с пятницы вошли в зону резидентных разрешений в Москве. Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта, с 20 июня в зону резидентных разрешений добавляются новые участки улиц. Список адресов доступен на Едином транспортном портале. Изменения обеспечат местным жителям приоритет при парковке автомобиля рядом с домом. Водители смогут быстрее находить парковочные места, так как их оборачиваемость вырастет и стоянки будут освобождаться быстрее. Кроме того, благодаря платным парковкам снижается число нарушений правил остановки и стоянки, а также время прибытия экстренных служб, что повышает безопасность в городе. Жители улиц, которые войдут в зону резидентных разрешений, смогут продолжать парковаться без оплаты. Для этого достаточно оформить разрешение на портале мэра и правительства Москвы. Срок предоставления услуги — шесть рабочих дней.
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40
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бизнес, общество , москва
Бизнес, Экономика, Общество , МОСКВА
00:56 20.06.2025
 
Новые участки улиц вошли в зону резидентных разрешений в Москве

В Москве новые участки улиц вошли в зону резидентных разрешений

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Новые участки улиц с пятницы вошли в зону резидентных разрешений в Москве.
Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта, с 20 июня в зону резидентных разрешений добавляются новые участки улиц. Список адресов доступен на Едином транспортном портале.
Изменения обеспечат местным жителям приоритет при парковке автомобиля рядом с домом. Водители смогут быстрее находить парковочные места, так как их оборачиваемость вырастет и стоянки будут освобождаться быстрее. Кроме того, благодаря платным парковкам снижается число нарушений правил остановки и стоянки, а также время прибытия экстренных служб, что повышает безопасность в городе.
Жители улиц, которые войдут в зону резидентных разрешений, смогут продолжать парковаться без оплаты. Для этого достаточно оформить разрешение на портале мэра и правительства Москвы. Срок предоставления услуги — шесть рабочих дней.
 
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