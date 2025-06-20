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"Совершили разворот": Украину предупредили о неизбежной катастрофе

"Совершили разворот": Украину предупредили о неизбежной катастрофе - 20.06.2025, ПРАЙМ

"Совершили разворот": Украину предупредили о неизбежной катастрофе

Решение Соединенных Штатов прекратить поставки оружия и завершить финансирование обернется для Украины катастрофой. Об этом говорится в материале газеты Neue... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T08:13+0300

2025-06-20T08:13+0300

2025-06-20T08:13+0300

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Решение Соединенных Штатов прекратить поставки оружия и завершить финансирование обернется для Украины катастрофой. Об этом говорится в материале газеты Neue Zurcher Zeitung.Согласно газете, по данным Кильского института мировой экономики, Вашингтон, до этого занимавший позицию крупнейшего союзника Киева, совершил разворот."С января Вашингтон не объявил ни об одном новом пакете помощи <…> Для Украины это означает катастрофу", — подчеркнули в публикации.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский выразил недовольство из-за решения США направить на Ближний Восток 20 тысяч ракет, предназначавшихся ВСУ.

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