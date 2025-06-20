https://1prime.ru/20250620/ukraina-858697972.html
"Совершили разворот": Украину предупредили о неизбежной катастрофе
"Совершили разворот": Украину предупредили о неизбежной катастрофе - 20.06.2025, ПРАЙМ
"Совершили разворот": Украину предупредили о неизбежной катастрофе
Решение Соединенных Штатов прекратить поставки оружия и завершить финансирование обернется для Украины катастрофой. Об этом говорится в материале газеты Neue... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T08:13+0300
2025-06-20T08:13+0300
2025-06-20T08:13+0300
политика
украина
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Решение Соединенных Штатов прекратить поставки оружия и завершить финансирование обернется для Украины катастрофой. Об этом говорится в материале газеты Neue Zurcher Zeitung.Согласно газете, по данным Кильского института мировой экономики, Вашингтон, до этого занимавший позицию крупнейшего союзника Киева, совершил разворот."С января Вашингтон не объявил ни об одном новом пакете помощи <…> Для Украины это означает катастрофу", — подчеркнули в публикации.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский выразил недовольство из-за решения США направить на Ближний Восток 20 тысяч ракет, предназначавшихся ВСУ.
https://1prime.ru/20250619/novak-858690844.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_128:0:2261:1600_1920x0_80_0_0_0ea89f6c7424a3e695bac68ac421dcfe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша
"Совершили разворот": Украину предупредили о неизбежной катастрофе
NZZ: Украину ждет катастрофа из-за остановки помощи со стороны США
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ.
Решение Соединенных Штатов прекратить поставки оружия и завершить финансирование обернется для Украины катастрофой. Об этом говорится в материале газеты Neue Zurcher Zeitung
.
Согласно газете, по данным Кильского института мировой экономики, Вашингтон, до этого занимавший позицию крупнейшего союзника Киева, совершил разворот.
"С января Вашингтон не объявил ни об одном новом пакете помощи <…> Для Украины это означает катастрофу", — подчеркнули в публикации.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский выразил недовольство из-за решения США направить на Ближний Восток 20 тысяч ракет, предназначавшихся ВСУ.
Новак: ЕС не дал проиграть России от остановки транзита газа через Украину