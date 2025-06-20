https://1prime.ru/20250620/ukraina-858700185.html

Дубинский заявил о побеге с Украины одного из "кошельков" Зеленского

Дубинский заявил о побеге с Украины одного из "кошельков" Зеленского - 20.06.2025, ПРАЙМ

Дубинский заявил о побеге с Украины одного из "кошельков" Зеленского

С Украины сбежал "кошелек" Владимира Зеленского - совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T08:53+0300

2025-06-20T08:53+0300

2025-06-20T08:53+0300

украина

владимир зеленский

общество

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. С Украины сбежал "кошелек" Владимира Зеленского - совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. Ранее украинское издание "Бигус" опубликовало расследование, в котором утверждалось, что значительная часть бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на Украине, была выведена через подставные фирмы, которые могут быть связаны с соратниками Зеленского, в частности с Миндичем. "Кошелек" Зеленского Тимур Миндич вчера также сбежал за границу через Закарпатскую область", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. Как добавил депутат, на Украине остался последний "кошелек" Зеленского - директор и основатель студии "Квартал 95" Сергей Шефир. В четверг украинский журналист Михаил Ткач, возглавляющий отдел расследований издания "Украинская правда", в своем Telegram-канале заявил, что министр национального единства Украины Алексей Чернышов в начале недели отправился в командировку в Австрию и не вернулся. По словам Ткача, на минувшей неделе национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура страны задержали двух соратников Чернышова. Один из них был уже у границы. Сам же Чернышов на момент вручения подозрений оказался в командировке. Пресс-служба Чернышова в комментарии "Украинской правде" отметила, что вице-премьер находится в плановой командировке в странах Евросоюза.

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украина, владимир зеленский, общество