Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дубинский заявил о побеге с Украины одного из "кошельков" Зеленского - 20.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250620/ukraina-858700185.html
Дубинский заявил о побеге с Украины одного из "кошельков" Зеленского
Дубинский заявил о побеге с Украины одного из "кошельков" Зеленского - 20.06.2025, ПРАЙМ
Дубинский заявил о побеге с Украины одного из "кошельков" Зеленского
С Украины сбежал "кошелек" Владимира Зеленского - совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T08:53+0300
2025-06-20T08:53+0300
украина
владимир зеленский
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_9fd7c10b4c3399e692686752af09a0da.jpg
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. С Украины сбежал "кошелек" Владимира Зеленского - совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. Ранее украинское издание "Бигус" опубликовало расследование, в котором утверждалось, что значительная часть бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на Украине, была выведена через подставные фирмы, которые могут быть связаны с соратниками Зеленского, в частности с Миндичем. "Кошелек" Зеленского Тимур Миндич вчера также сбежал за границу через Закарпатскую область", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. Как добавил депутат, на Украине остался последний "кошелек" Зеленского - директор и основатель студии "Квартал 95" Сергей Шефир. В четверг украинский журналист Михаил Ткач, возглавляющий отдел расследований издания "Украинская правда", в своем Telegram-канале заявил, что министр национального единства Украины Алексей Чернышов в начале недели отправился в командировку в Австрию и не вернулся. По словам Ткача, на минувшей неделе национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура страны задержали двух соратников Чернышова. Один из них был уже у границы. Сам же Чернышов на момент вручения подозрений оказался в командировке. Пресс-служба Чернышова в комментарии "Украинской правде" отметила, что вице-премьер находится в плановой командировке в странах Евросоюза.
https://1prime.ru/20250620/svo-858698426.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_58:0:2343:1714_1920x0_80_0_0_2599a7af35d7e762af6ffb713b401648.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, общество
УКРАИНА, Владимир Зеленский, Общество
08:53 20.06.2025
 
Дубинский заявил о побеге с Украины одного из "кошельков" Зеленского

Дубинский: с Украины сбежал совладелец студии "Квартал 95" Миндич

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. С Украины сбежал "кошелек" Владимира Зеленского - совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Ранее украинское издание "Бигус" опубликовало расследование, в котором утверждалось, что значительная часть бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на Украине, была выведена через подставные фирмы, которые могут быть связаны с соратниками Зеленского, в частности с Миндичем.
"Кошелек" Зеленского Тимур Миндич вчера также сбежал за границу через Закарпатскую область", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
Как добавил депутат, на Украине остался последний "кошелек" Зеленского - директор и основатель студии "Квартал 95" Сергей Шефир.
В четверг украинский журналист Михаил Ткач, возглавляющий отдел расследований издания "Украинская правда", в своем Telegram-канале заявил, что министр национального единства Украины Алексей Чернышов в начале недели отправился в командировку в Австрию и не вернулся. По словам Ткача, на минувшей неделе национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура страны задержали двух соратников Чернышова. Один из них был уже у границы. Сам же Чернышов на момент вручения подозрений оказался в командировке. Пресс-служба Чернышова в комментарии "Украинской правде" отметила, что вице-премьер находится в плановой командировке в странах Евросоюза.
Новые освобожденные территории в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
"Россия побеждает". в США предрекли поражение Украины на СВО
08:23
 
УКРАИНАВладимир ЗеленскийОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала