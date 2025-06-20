https://1prime.ru/20250620/ukraina-858704531.html

"Придется согласиться". В США призвали Киев смириться с потерей территорий

"Придется согласиться". В США призвали Киев смириться с потерей территорий - 20.06.2025, ПРАЙМ

"Придется согласиться". В США призвали Киев смириться с потерей территорий

Для достижения прогресса в урегулировании конфликта с Россией, Украине стоит начать учитывать реальную ситуацию на фронте и признать невозможность возвращения... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T09:49+0300

2025-06-20T09:49+0300

2025-06-20T09:49+0300

политика

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Для достижения прогресса в урегулировании конфликта с Россией, Украине стоит начать учитывать реальную ситуацию на фронте и признать невозможность возвращения всех утраченных территорий, пишет The American Conservative."Украине придется столкнуться с фактами на земле. Им придется согласиться на нейтралитет и отказаться от всякой надежды на вступление в НАТО. Они не вернут себе все свои территории. И им придется гарантировать защиту прав русскоязычного населения Украины", — говорится в статье.Кроме того, издание отмечает активное продвижение российских войск в зоне СВО и продолжающиеся потери со стороны ВСУ.Ранее на ПМЭФ президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств подчеркнул необходимость поиска решения, которое не только прекратит конфликт на Украине, но и предотвратит его повторение в будущем. Он также указал на вероятность дальнейшего ухудшения ситуации для Киева в случае отказа от переговоров.

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сша, украина, всу, россия