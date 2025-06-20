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"Придется отвечать". В ВСУ забили тревогу из-за России
"Придется отвечать". В ВСУ забили тревогу из-за России - 20.06.2025, ПРАЙМ
"Придется отвечать". В ВСУ забили тревогу из-за России
Система ПВО Вооруженных сил Украины не может противостоять российским беспилотным системам. Об этом в эфире RadioNV сообщил боец 59-й бригады сил беспилотных... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T09:51+0300
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2025-06-20T09:51+0300
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Система ПВО Вооруженных сил Украины не может противостоять российским беспилотным системам. Об этом в эфире RadioNV сообщил боец 59-й бригады сил беспилотных систем Украины Александр Карпюк."У нас же нет системы. Это, кстати, я считаю, что большая претензия и к главнокомандующему ВСУ (Александру Сырскому. — Прим. ред.)" — поделился военнослужащий.Карпюк также отметил, что Украина может обойтись без дорогостоящих ракет для систем ПВО, так как российские системы демонстрируют большую эффективность. Положение ВСУ на фронте может обернуться катастрофой, резюмировал он.
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Политика, УКРАИНА, РОССИЯ
"Придется отвечать". В ВСУ забили тревогу из-за России
Боевик ВСУ Карпюк: ПВО Украины не может противостоять системам БПЛА ВС России
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Система ПВО Вооруженных сил Украины не может противостоять российским беспилотным системам. Об этом в эфире RadioNV сообщил боец 59-й бригады сил беспилотных систем Украины Александр Карпюк.
"У нас же нет системы. Это, кстати, я считаю, что большая претензия и к главнокомандующему ВСУ (Александру Сырскому. — Прим. ред.)" — поделился военнослужащий.
Карпюк также отметил, что Украина может обойтись без дорогостоящих ракет для систем ПВО, так как российские системы демонстрируют большую эффективность. Положение ВСУ на фронте может обернуться катастрофой, резюмировал он.
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