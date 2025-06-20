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Минэнерго Украины признало сложную ситуацию с газом в стране

Минэнерго Украины признало сложную ситуацию с газом в стране - 20.06.2025, ПРАЙМ

Минэнерго Украины признало сложную ситуацию с газом в стране

Министр энергетики Украины Герман Галущенко признал сложную ситуацию с газом в стране. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T11:36+0300

2025-06-20T11:36+0300

2025-06-20T11:36+0300

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Министр энергетики Украины Герман Галущенко признал сложную ситуацию с газом в стране. "Ситуация (с газом - ред.) действительно сложная. Безусловно, в этом году будем импортировать гораздо больше газа. Минимальный объем импортного газа, который будет закачан в хранилища Украины, это 4,6 миллиарда кубометров. На сегодняшний день законтрактованы 2,9 миллиарда кубометров именно импортного газа, который будет закачан в хранилища", - приводит слова Галущенко украинское минэнерго в своем Telegram-канале. В четверг украинские СМИ сообщили, что цены на газ на Украине достигли максимума за два с половиной года, приблизившись к отметке в 800 долларов за тысячу кубометров. Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко 9 июня заявил, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива. Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода (ОЗП), на это потребуется около 2 миллиардов евро. Агентство Блумберг 26 марта передавало, что Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы, потребность в нем на грядущий сезон может достигать 5 миллиардов кубометров. Украинский премьер Денис Шмыгаль 18 февраля поручил компании "Нафтогаз Украины" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.

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газ, украина, европа, денис шмыгаль, нафтогаз украины, forbes