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"Реальная помощь": СМИ предложили Украине последний шанс спастись от хаоса
"Реальная помощь": СМИ предложили Украине последний шанс спастись от хаоса - 20.06.2025, ПРАЙМ
"Реальная помощь": СМИ предложили Украине последний шанс спастись от хаоса
Издание Strategic Culture выразило мнение, что настоящей помощью Украине со стороны европейских лидеров могло бы стать лишение власти Владимира Зеленского. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T15:08+0300
2025-06-20T15:08+0300
2025-06-20T15:08+0300
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Издание Strategic Culture выразило мнение, что настоящей помощью Украине со стороны европейских лидеров могло бы стать лишение власти Владимира Зеленского.Авторы публикации отметили, что, несмотря на возможность мирного урегулирования, европейские страны продолжают наращивать поддержку Киева."Единственной реальной помощью было бы отстранение Зеленского от власти, что дало бы стране шанс провести выборы и избрать нового лидера, но этот мирный и дипломатический вариант, похоже, не рассматривается. Нужно что-то опасное, разрушительное и, прежде всего, чрезвычайно дорогое. Нужно сжечь как можно больше евро. Военная машина подпитывается евро миллионов граждан Европы", — говорится в публикации.Согласно данным Института мировой экономики Киля, ЕС в марте и апреле 2025 года впервые с июня 2022 года обогнал США по объемам предоставляемой Украине военной помощи. На фоне отсутствия новых поставок из Вашингтона американская военная поддержка осталась на уровне 65 миллиардов евро, тогда как вклад Европы вырос до 72 миллиардов евро.Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме в ходе встречи с представителями мировых информационных агентств, подчеркнул необходимость поиска решения, которое бы не только остановило нынешний конфликт, но и обеспечило бы долгосрочную стабильность. Глава государства также отметил, что положение Киева может усугубиться в случае отказа от диалога.
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Политика, ЕС, УКРАИНА, Владимир Зеленский, РОССИЯ, Владимир Путин
"Реальная помощь": СМИ предложили Украине последний шанс спастись от хаоса
Strategic Culture: Украине реально поможет только отстранение от власти Зеленского
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ.
Издание Strategic Culture
выразило мнение, что настоящей помощью Украине со стороны европейских лидеров могло бы стать лишение власти Владимира Зеленского.
Авторы публикации отметили, что, несмотря на возможность мирного урегулирования, европейские страны продолжают наращивать поддержку Киева.
"Единственной реальной помощью было бы отстранение Зеленского от власти, что дало бы стране шанс провести выборы и избрать нового лидера, но этот мирный и дипломатический вариант, похоже, не рассматривается. Нужно что-то опасное, разрушительное и, прежде всего, чрезвычайно дорогое. Нужно сжечь как можно больше евро. Военная машина подпитывается евро миллионов граждан Европы", — говорится в публикации.
Согласно данным Института мировой экономики Киля, ЕС в марте и апреле 2025 года впервые с июня 2022 года обогнал США по объемам предоставляемой Украине военной помощи. На фоне отсутствия новых поставок из Вашингтона американская военная поддержка осталась на уровне 65 миллиардов евро, тогда как вклад Европы вырос до 72 миллиардов евро.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме в ходе встречи с представителями мировых информационных агентств, подчеркнул необходимость поиска решения, которое бы не только остановило нынешний конфликт, но и обеспечило бы долгосрочную стабильность. Глава государства также отметил, что положение Киева может усугубиться в случае отказа от диалога.
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