https://1prime.ru/20250620/ukraina-858749132.html

Трамп порекомендовал сенатору Грэму* быть аккуратнее с поддержкой Украины

Трамп порекомендовал сенатору Грэму* быть аккуратнее с поддержкой Украины - 20.06.2025, ПРАЙМ

Трамп порекомендовал сенатору Грэму* быть аккуратнее с поддержкой Украины

Президент США Дональд Трамп в пятницу на вопрос о визите сенатора-республиканца Линдси Грэма* на Украину и его призывов в поддержку Киева посоветовал быть... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T23:42+0300

2025-06-20T23:42+0300

2025-06-20T23:42+0300

политика

дональд трамп

украина

поддержка

заявления

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ВАШИНГТОН, 20 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в пятницу на вопрос о визите сенатора-республиканца Линдси Грэма* на Украину и его призывов в поддержку Киева посоветовал быть аккуратнее с высказываниями, так как они могут вызвать проблемы. Грэм* и сенатор-демократ Ричард Блументал, вместе разработавшие законопроект, предлагающий ужесточить санкции против России, посетили Киев в мае. Их визит был раскритикован в сети за, предположительно, высокую стоимость и за призывы к Украине продолжить вооруженный конфликт с РФ. "Людям нужно быть очень осторожными с тем, что они говорят. Им нужно быть очень аккуратными с высказываниями, потому что их язык может доставить им много неприятностей", - заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос о его реакции на визит Грэма* на Украину и то, что можно посчитать призывами к украинцам продолжить военные действия. Законопроекта Грэма*, известного своей антироссийской риторикой, предусматривает введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Законопроект был внесен в начале апреля, во время интенсивных переговоров между Россией и США о завершении конфликта на Украине.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторингом

https://1prime.ru/20250607/smi-858293986.html

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дональд трамп, украина, поддержка, заявления