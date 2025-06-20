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Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в пятницу

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в пятницу - 20.06.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в пятницу

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу снижаются на сохранении опасений вокруг возможного участия США в конфликте между странами Ближнего... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T14:09+0300

2025-06-20T14:09+0300

2025-06-20T14:09+0300

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу снижаются на сохранении опасений вокруг возможного участия США в конфликте между странами Ближнего Востока, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.01 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,18% - до 42 434 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,23%, до 21 895,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,2%, до 6 022,25 пункта. "Хотя вероятность возможного включения США в конфликт с Ираном в ближайшей перспективе, возможно, уменьшилась, существование факта так называемого "двухнедельного перерыва" означает, что вопрос продолжит быть актуальным для рынков и на следующей неделе", - цитирует агентство Рейтер аналитика по инвестициям AJ Bell Дэна Коутсворта (Dan Coatsworth). Как передает агентство Блумберг, обещания президента США Дональда Трампа решить вопрос "в течение двух недель" являются его дежурной фразой и не всегда исполняются. Блумберг отмечает, что использование этой "дежурной фразы" характерно как для первого, так и для второго срока пребывания Трампа на посту президента. Днем ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США в ближайшие две недели примет решение по возможной атаке на Иран.

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