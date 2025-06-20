Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в пятницу - 20.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250620/uoll-strit-858726445.html
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в пятницу
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в пятницу - 20.06.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в пятницу
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу снижаются на сохранении опасений вокруг возможного участия США в конфликте между странами Ближнего... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T14:09+0300
2025-06-20T14:09+0300
экономика
рынок
торги
уолл-стрит
фьючерсы уолл-стрит
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/51/841335161_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_24eba898a5ec7cfa49b2212909129231.jpg
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу снижаются на сохранении опасений вокруг возможного участия США в конфликте между странами Ближнего Востока, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.01 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,18% - до 42 434 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,23%, до 21 895,75 пункта, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,2%, до 6 022,25 пункта. "Хотя вероятность возможного включения США в конфликт с Ираном в ближайшей перспективе, возможно, уменьшилась, существование факта так называемого "двухнедельного перерыва" означает, что вопрос продолжит быть актуальным для рынков и на следующей неделе", - цитирует агентство Рейтер аналитика по инвестициям AJ Bell Дэна Коутсворта (Dan Coatsworth). Как передает агентство Блумберг, обещания президента США Дональда Трампа решить вопрос "в течение двух недель" являются его дежурной фразой и не всегда исполняются. Блумберг отмечает, что использование этой "дежурной фразы" характерно как для первого, так и для второго срока пребывания Трампа на посту президента. Днем ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США в ближайшие две недели примет решение по возможной атаке на Иран.
https://1prime.ru/20250620/aktsii-858719232.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/51/841335161_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_cd6149cfc0965958e7605d9dcc0b9258.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, уолл-стрит, фьючерсы уолл-стрит, сша
Экономика, Рынок, Торги, Уолл-стрит, фьючерсы Уолл-стрит, США
14:09 20.06.2025
 
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в пятницу

Фьючерсы Уолл-стрит падают на опасениях вокруг участия США в конфликте на Ближнем Востоке

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardИнформационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу снижаются на сохранении опасений вокруг возможного участия США в конфликте между странами Ближнего Востока, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.01 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,18% - до 42 434 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,23%, до 21 895,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,2%, до 6 022,25 пункта.
"Хотя вероятность возможного включения США в конфликт с Ираном в ближайшей перспективе, возможно, уменьшилась, существование факта так называемого "двухнедельного перерыва" означает, что вопрос продолжит быть актуальным для рынков и на следующей неделе", - цитирует агентство Рейтер аналитика по инвестициям AJ Bell Дэна Коутсворта (Dan Coatsworth).
Как передает агентство Блумберг, обещания президента США Дональда Трампа решить вопрос "в течение двух недель" являются его дежурной фразой и не всегда исполняются. Блумберг отмечает, что использование этой "дежурной фразы" характерно как для первого, так и для второго срока пребывания Трампа на посту президента.
Днем ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США в ближайшие две недели примет решение по возможной атаке на Иран.
Котировки, сток
Российский рынок акций снижается в основную сессию пятницы
12:25
 
ЭкономикаРынокТоргиУолл-стритфьючерсы Уолл-стритСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала