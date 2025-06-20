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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 21 июня
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 21 июня - 20.06.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 21 июня
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 4,16 копейки - до 10,9021 рубля, курс доллара - на 1,77 копейки, до 78,5016 рубля, евро - | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T17:40+0300
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 4,16 копейки - до 10,9021 рубля, курс доллара - на 1,77 копейки, до 78,5016 рубля, евро - на 29,76 копейки, до 90,1356 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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банк россии, евро, доллар, юань
Экономика, Банк России, евро, доллар, юань
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 21 июня
Официальный курс юаня с субботы - 10,90 руб, доллара - 78,50 руб, евро - 90,14 руб
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 4,16 копейки - до 10,9021 рубля, курс доллара - на 1,77 копейки, до 78,5016 рубля, евро - на 29,76 копейки, до 90,1356 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Евро дорожает к доллару в пятницу