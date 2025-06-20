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Российские виноделы представили свою продукцию на индонезийском рынке - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Российские виноделы представили свою продукцию на индонезийском рынке
Российские виноделы представили свою продукцию на индонезийском рынке - 20.06.2025, ПРАЙМ
Российские виноделы представили свою продукцию на индонезийском рынке
Группа российских виноделов уже предлагает отечественную продукцию на индонезийском рынке, заявил владелец и основной акционер группы компаний "Абрау-Дюрсо",... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T13:32+0300
2025-06-20T13:32+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Группа российских виноделов уже предлагает отечественную продукцию на индонезийском рынке, заявил владелец и основной акционер группы компаний "Абрау-Дюрсо", член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов на ПМЭФ. "Мы предлагаем свои вина уже на индонезийском рынке как группа российских виноделов", - сказал Титов. Он добавил, что отечественные виноделы выходят сегодня на международный рынок по брендом "Вино России". Как отметил Титов, в стране наблюдается бурный рост виноделия - за 5 лет открылось более 200 виноделен. Кроме того, по его словам, качество продукции уже не хуже, чем в Австралии. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, индонезия, борис титов, вино
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, Борис Титов, вино
13:32 20.06.2025
 
Российские виноделы представили свою продукцию на индонезийском рынке

Титов: группа виноделов РФ уже предложила отечественную продукцию на рынке Индонезии

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗавод шампанских вин в Абрау-Дюрсо
Завод шампанских вин в Абрау-Дюрсо - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Группа российских виноделов уже предлагает отечественную продукцию на индонезийском рынке, заявил владелец и основной акционер группы компаний "Абрау-Дюрсо", член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов на ПМЭФ.
"Мы предлагаем свои вина уже на индонезийском рынке как группа российских виноделов", - сказал Титов.
Он добавил, что отечественные виноделы выходят сегодня на международный рынок по брендом "Вино России".
Как отметил Титов, в стране наблюдается бурный рост виноделия - за 5 лет открылось более 200 виноделен. Кроме того, по его словам, качество продукции уже не хуже, чем в Австралии.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Высокоскоростной поезд Сапсан перевез 100-тысячного пассажира с начала эксплуатации 17 декабря
В "Сапсане" впервые прошла дегустация российских вин с участием пассажиров
11 июня, 18:17
 
ПМЭФ-2025РОССИЯИНДОНЕЗИЯБорис Титоввино
 
 
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