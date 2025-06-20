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Годовые вклады в России лидируют по темпам снижения ставок
Годовые вклады в России лидируют по темпам снижения ставок - 20.06.2025, ПРАЙМ
Годовые вклады в России лидируют по темпам снижения ставок
Годовые банковские вклады в России лидируют по темпам снижения ставок - средняя упала на 1,22 процентного пункта, до 17,29%, сообщает финансовый маркетплейс... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T15:33+0300
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банк россии
ставка по вкладам
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Годовые банковские вклады в России лидируют по темпам снижения ставок - средняя упала на 1,22 процентного пункта, до 17,29%, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "С момента заседания Банка России по ключевой ставке 6 июня средняя ставка по годовому вкладу упала на 1,22 процентного пункта - до 17,29% годовых… В то же время средняя ставка по полугодовым вкладам снизилась на 1,12 процентного пункта - до 18,08%, средняя ставка по трехмесячным снизилась на 0,80 процентного пункта - до 18,78%", - говорится в сообщении. По состоянию на 20 июня 2025 года по трехмесячным вкладам без специальных условий максимальная ставка в топ-20 банках по объему депозитов остается выше уровня ключевой, составляя 20,5%, по полугодовому – 19,3%, по годовому – 19,5%. Минимальные – 17,2%, 16,33% и 14,68% соответственно. ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
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финансы, банки, банк россии, ставка по вкладам
Экономика, Финансы, Банки, Банк России, ставка по вкладам
Годовые вклады в России лидируют по темпам снижения ставок
"Финуслуги": средняя ставка по годовому вкладу в России упала до 17,29% годовых
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Годовые банковские вклады в России лидируют по темпам снижения ставок - средняя упала на 1,22 процентного пункта, до 17,29%, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги".
"С момента заседания Банка России по ключевой ставке 6 июня средняя ставка по годовому вкладу упала на 1,22 процентного пункта - до 17,29% годовых… В то же время средняя ставка по полугодовым вкладам снизилась на 1,12 процентного пункта - до 18,08%, средняя ставка по трехмесячным снизилась на 0,80 процентного пункта - до 18,78%", - говорится в сообщении.
По состоянию на 20 июня 2025 года по трехмесячным вкладам без специальных условий максимальная ставка в топ-20 банках по объему депозитов остается выше уровня ключевой, составляя 20,5%, по полугодовому – 19,3%, по годовому – 19,5%. Минимальные – 17,2%, 16,33% и 14,68% соответственно.
ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
Шестнадцать банков из топ-20 снизили ставки по вкладам после заседания ЦБ